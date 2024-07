Empalme, Sonora.- Un corto circuito subterráneo cerca de la zona de almacenamiento de oxígeno provocó que 29 pacientes y el personal del IMSS de Empalme fueran evacuados al hospital de zona de Guaymas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la tarde del sábado 6 de julio se registró una emisión de vapor en la sub estación eléctrica del Hospital General Sub Zona (HGSZ) No. 54, en Empalme, por lo que se activaron los protocolos de seguridad y fueron evacuados tanto derechohabientes como personal.

Ninguna persona resultó herida. Se procedió a evacuar a 20 pacientes hospitalizadas, además de 9 personas que recibían el servicio de hemodiálisis, cuatro más que se encontraban en urgencias, así como 24 trabajadores y a 4 guardias de seguridad.

Los pacientes hospitalizados fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 4, en Guaymas, así como al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) en el Puerto.

Ante la contingencia, arribó de inmediato personal de la Unidad Estatal de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, así como del equipo interno de Protección Civil, quienes se han dieron a la tarea de detectar la causa que originó la emisión de vapor.

Se observó que una tubería de aguas negras tuvo un desperfecto, el cual afecto una línea eléctrica, sin embargo, continua la revisión de todas las instalaciones del hospital para verificar y confirmar la posible causa del desperfecto.

Autoridades del IMSS Sonora coordinaron labores de traslado de pacientes a otros nosocomios de Guaymas, así como en apoyo al personal del HGSZ No. 54, además de las acciones que deban realizarse para poner en funcionamiento el Hospital, lo más pronto posible.

Mientras se realizan las reparaciones correspondientes al Hospital General de Subzona, en Empalme, cualquier persona que requiera atención médica puede acudir al Hospital General de Zona No. 4 de Guaymas, ubicado en la calle 10 y avenida 6 en la colonia centro, comunicó el IMSS.





