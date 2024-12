Este es el caso de Melanie, la joven atacada en una fiesta de Halloween en Tamaulipas; su agresor fue detenido en Nuevo León

Este viernes 6 de diciembre, el Fiscal de Tamaulipas confirmó la detención de Christian de Jesús “R”, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Se trata del joven que golpeó brutalmente a su novia Melanie en una fiesta de Halloween ocurrida el 31 de octubre, en el municipio de Ciudad Madero.

Su caso conmocionó e indignó al país debido al impacto de las lesiones que sufrió la víctima en el rostro y que la llevaron a ser intervenida quirúrgicamente y que la dejó en riesgo de perder la vista de un ojo.

La agresión de Melanie fue calificado como un intento de feminicidio debido a que fue golpeada en repetidas ocasiones por su novio durante la fiesta celebrada en la colonia Revolución Verde de Ciudad Madero.

El ataque comenzó cuando Christian de Jesús, con el que Melanie llevaba un año de noviazgo, manoseó a una de sus amigas y al intentar reclamarle por lo ocurrido, la joven recibió una brutal golpiza provocándole diversas lesiones, entre ellas, fracturas en la mandíbula, manos, nariz y ojos. Fue defendida por su amiga Danna, quien logró evitar que Cristhian siguiera agrediendo a Melanie.

Por los hechos, Fiscalía de Tamaulipas inició una carpeta de investigación y ofreció una recompensa de hasta de 200 mil pesos para quienes aporten información para la búsqueda y localización de su agresor. Hasta el momento se desconocen los detalles de la captura y no se ha informado el destino de esta recompensa.

Fiscal de Tamaulipas confirma detención del agresor de Melanie (6/12/2024). Foto: Especial

Así fue el ataque contra Melanie

Melanie es una estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), y fue llevada de urgencias al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Madero, en donde le brindaron atención médica y posteriormente le realizaron una intervención exitosa.

En un video que trascendió en redes sociales, se observa cómo Christian de Jesús aparece de pronto a las afueras de una casa y le propina un golpe en la cara a Melanie, ocasionado que la joven cayera al suelo.

Durante la agresión, Christian no deja de golpear a Melanie, y a pesar de que su amiga Danna intenta ayudarla, el agresor continúa el ataque hasta arrastrarla y dejarla brutalmente herida.

Tras el ataque, la joven fue llevada al Hospital de Ciudad Madero en donde le brindaron especial atención medica y en el cual fue intervenida quirúrgicamente de forma exitosa el 7 de noviembre, un médico especialista en cirugía plástica lidero su operación.

La madre de la joven, María del Socorro, reveló que luego que Melanie fue internada, Christian “N” acudió al hospital con la intención de ver a Melanie para darle un beso en la mejilla.

Exigen justicia por ataque contra Melanie

La brutal golpiza de la joven Melanie ocasionó que durante estos meses se generara una condena nacional contra Christian de Jesús “R”, quien se mantuvo prófugo por 37 días hasta su detención este viernes 6 de diciembre.

La mamá de Melanie, la señora María del Socorro Guzmán Elorza, señaló a medios tamaulipecos que toda la familia, amigas, amigos y cercanos de la joven, exigen justicia para que su agresión no quede impune.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya también fue de los primeros en condenar el ataque contra la joven universitaria y mediante un pronunciamiento en redes sociales el martes 05 de noviembre, dijo que “estamos decididos a que este cobarde acto no quede impune”.

El Congreso de Tamaulipas se sumó el 06 de noviembre a la condena por el ataque al que denominaron intento de feminicidio.

Fiscalía de Tamaulipas ofrece recompensa por joven que golpeó a su novia en una fiesta de Halloween (5/11/2024). Foto: Especial

Luego de su mejoría, Melanie lideró la exigencia de justicia por medio de redes sociales y tras 20 días de su agresión, compartió un mensaje para su agresor diciendo: “Donde quiera que estés metido, te vamos a encontrar”.

Agregó que no quiere impunidad en su caso como ocurren con muchas mujeres en México y en su publicación comentó: “No quiero que esto quede impune ante las autoridades, no quiero que siga libre ese tipo que me causó mucho daño, dejándome diversas fracturas en la cara y no tuvo piedad ante mi de ninguna manera, él quería matarme”.

Hoy, la captura de Christian de Jesús “R” se efectuó en la colonia Fernando Amilpa, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Hasta el momento la Fiscalía de Nuevo León no ha detallado cómo se llevó a cabo la detención de Christian, ni tampoco la situación del joven en el momento de la captura.





