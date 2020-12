Escala al Senado maltrato del Congreso de Quintana Roo a feministas y Ombudsperson

Cancún, Q. Roo.- El maltrato del Congreso de Quintana Roo a integrantes de la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) y al presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (CEDHQROO), Marco Tóh, escaló al Senado, que condenó la postura de la XVI Legislatura local.

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la senadora Martha Lucía “Malu” Micher denunció que las y los diputados quintanarroenses han dado la espalda a las mujeres , que solicitan que se dictamine y vote una sola de varias presentadas desde 2017 para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, en garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La legisladora federal citó la toma del Congreso, desde el 27 de noviembre, como una medida para que la Legislatura tenga ya una discusión que ha eludido, sin que ello implique presionar el sentido de su voto, pues sólo se les exige dictaminar y votar en el pleno la iniciativa que propone reformar el Código Penal estatal.

“No están obligando que se dictamine a favor. Quieren simple y sencillamente un dictamen en el Congreso de Quintana Roo y han sido ofendidas. Han increpado al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en su comparecencia; las y los diputados locales han ofendido al presidente de los Derechos Humanos, diciéndole que cómo pudo otorgar medidas precautorias a esas mujeres de los colectivos", recriminó Micher.

“Es increíble lo que está sucediendo en Quintana Roo, por lo que solicitamos respetuosamente que se retome el camino, que se escuchen todas las voces, que se abra, se solicite y se cumpla con este compromiso de dictaminar, aún a pesar de que las voces ‘derechosas’ y conservadoras no quieran avanzar en el acceso al ejercicio del derecho a decidir una maternidad libre y voluntaria”, subrayó.

En el mismo sentido, la senadora por Quintana Roo Marybel Villegas Canché, desde su escaño en el Senado, se pronunció a favor del derecho a decidir de las mujeres y llamó al Congreso a entrarle al tema.

“No tengo dudas: el embarazo en la adolescencia es una situación cada vez más frecuente en nuestro país; es necesario trabajar en políticas públicas para asegurar el bienestar de todas las niñas.

“El informe de la Conapo (Consejo Nacional de Población) nos dice que las niñas tuvieron relaciones sexuales con gente cercana a ellas y, en su mayoría, con gente más grande que ellas. Muchas veces se criminaliza a las mujeres cuando tienen que abortar, pero pocas veces se preguntan por los motivos. Nadie aborta con paz en su corazón”, expresó.

Como titular de la entonces Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia del DIF en Cancún, Villegas Canché conoció bien la problemática social del embarazo temprano, las violaciones sexuales y otros fenómenos que atentan contra los derechos de la mujer.

Hoy, subrayó que es importante no polarizar el tema, caer en asuntos religiosos ni tratar de imponer ideologías.

“Lo que es importante es entender que las mujeres debemos tener la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos. Es un tema de salud pública que nos involucra y nos necesita a todos”, manifestó, al señalar que sin ser experta en el tema, tiene disposición a escuchar y apoyar las demandas de las colectivas y se pronunció a favor del diálogo para encontrar una solución.



Discusión del aborto en Quintana Roo, hasta abril del 2021

El miércoles, la XVI Legislatura acordó dictaminar las iniciativas para despenalizar el aborto el 20 de abril de 2021 y discutirlo en el pleno ocho días después, pese a la solicitud hecha por las colectivas feministas de concretar el tema antes de cerrar el 2020.

Las y los diputados aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución presentado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), que establece la realización de audiencias públicas para escuchar las diferentes observaciones e información que les doten de elementos para analizar las iniciativas presentadas, que proponen despenalizar el aborto.

Estas audiencias iniciarán al arranque del primer periodo de sesiones del 2021. El 15 y 17 de febrero y el 6 de abril, se realizarán las sesiones de análisis y estudio; el 24 de febrero y el 10 de marzo se llevarán a cabo foros de análisis; el 24 de marzo se hará un foro con autoridades; el 20 de abril las comisiones sesionarán para analizar, estudiar y dictaminar y, finalmente, el 28 de abril se realizará la sesión de Pleno para conocer y votar el dictamen correspondiente.

En respuesta hoy, la Red Feminista anunció que, debido a la radicalización del Congreso, mantendrán la ocupación del recinto oficial, hasta abril de 2021, cuando se cuente con el dictamen.

“Nosotras no nos vamos a ir del Congreso hasta que no tengamos un dictamen. Esa ha sido la postura desde un inicio y no importa el sentido del dictamen. Lo que queremos es la decisión. No pueden decir que estamos imponiendo nada. Llevamos años queriendo que lo discutan”, expresaron en conferencia de prensa desde Chetumal.

Señalaron que pese a los puentes de diálogo que han tendido desde hace tres años, a través de mesas de trabajo, foros, reuniones, opiniones de expertas y expertos, concentraciones, manifestaciones y todo tipo de acciones pacíficas, sólo han recibido mensajes contradictorios, amenazantes, simulaciones y dilaciones.

“Lamentamos que, una vez más, la Legislatura actual haya mostrado la poca sensibilidad y nula voluntad política para trabajar por los derechos humanos de las mujeres y niñas quintanarroenses".

“Es evidente que los diputados no están dispuestos a asumir el costo político que implica la toma de decisiones sobre temas de derechos humanos y de igualdad sustantiva de género, debido a sus aspiraciones personales en las candidaturas del siguiente proceso electoral”, sostuvieron.

