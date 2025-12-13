Hidalgo.— Tamaulipas cuenta con un nuevo espacio de paz, fe y espiritualidad que contribuirá a fortalecer la unidad, la fraternidad y la esperanza, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya al entregar la escultura monumental de la Virgen de la Misericordia, en El Chorrito, municipio de Hidalgo.

En un día histórico, acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Estatal, y del obispo de la Diócesis de Victoria, monseñor Óscar Efraín Tamez Villarreal, y ante miles de asistentes que llegaron para admirar la imagen que se erige imponente en el corazón de la Sierra Madre, el gobernador hizo un llamado para demostrar que Tamaulipas es un pueblo que camina en unidad. “La nueva imagen de la Virgen, más que una obra, es un símbolo renovado de la identidad espiritual de Tamaulipas.

“Representa la fe de miles de personas, la esperanza de un pueblo noble y la fraternidad que nos permite caminar juntos”, dijo, al cortar el listón inaugural y depositar una ofrenda floral al pie de la obra de más de 30 metros de altura.

Agregó que Tamaulipas es hoy un estado distinto, en donde la transformación que se está construyendo no sólo se ve en las obras, sino que se siente en la vida diaria de las personas.

Además, hizo un reconocimiento a la escultora Elizabeth Pesquera Caballero y a todos los que hicieron posible esta majestuosa imagen, así como a los pobladores de la región y al trabajo conjunto entre gobierno, autoridades municipales, comunidad e iglesia.

La bendición de la imagen monumental estuvo a cargo del obispo Óscar Efraín Tamez, quien posteriormente ofició una misa.