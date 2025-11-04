Culiacán.- En la confrontación que tuvo lugar en la sindicatura de La Brecha, Guasave, donde fuerzas federales y estatales abatieron a 13 civiles, cuatro más fueron detenidos y liberaron a nueve personas que tenían privados de su libertad, se aseguraron 20 armadas de fuego automáticas y ocho vehículos de diversas características.

Los enfrentamientos que tuvieron lugar en dicha sindicatura fueron la culminación de un seguimiento que inició la Policía Estatal Preventiva al detectar que, a través de un sistema de geolocalizado, ubicaron una camioneta con reporte de robo en el municipio de Navolato que formaba parte de un convoy de hombres armados.

El personal de la Policía Estatal Preventiva que le dio seguimiento durante un largo trayecto al grupo delictivo solicitó el apoyo del ejército, la Guardia Nacional y la Marina que se unieron con el apoyo desde el aire de un helicóptero artillado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que, con el rastreo de la unidad con reporte de robo, en la sindicatura de la Brecha Guasave, el grupo armado detectó a los elementos estatales que los seguían por lo que los atacaron, estos respondieron la agresión y pidieron que se unieran las fuerzas federales.

Una vez que se controló la situación, se documentó que 13 de los presuntos agresores de la ley resultaron muertos, cuatro más heridos y se rescataron a nueve personas que llevaban en calidad de privados de su libertad, a los cuales se les brindó atención médica.

A este grupo delictivo se les aseguró 17 fusiles AK-47, calibre 7.62X 39mm, tres fusiles tipo M4, uno calibre .223mm y 2 calibre 5.56, así como ocho vehículos con diversas características.

