Ciudad Juárez.- Dos osamentas fueron encontradas en un rastreo realizado en una brecha, a 5 kilómetros hacia el sur del poblado de la colonia Esperanza, en el municipio de Práxedis G. Guerrero en el estado de Chihuahua.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte localizó los restos, en el rastreo realizado en seguimiento a una carpeta de investigación en base a las acciones de búsqueda de personas con reporte de ausencia, desaparición y/o privación de la libertad en el citado lugar.

En el operativo participaron, agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, un antropólogo y peritos en criminalística. Foto: Especial.

En el operativo participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, un antropólogo y peritos en criminalística, quienes revisaron un área de aproximadamente siete kilómetros con recorridos pedestres.

Como resultado, se localizaron dos osamentas incompletas semienterradas, así como varias prendas de vestir, una bota táctica izquierda de color café claro y fragmento de cobija de color oscuro.

Lo asegurado fue trasladado para su análisis en los laboratorios de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Foto: Especial.

dmrr/cr