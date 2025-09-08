Oaxaca.— La organización ASER-LITIGIO denunció que dos mujeres mixes y un menor de dos años —hijo de una de ellas— fueron encarceladas en los separos municipales de la comunidad de San Miguel Quetzaltepec, en la región mixe de Oaxaca, por exigir sus derechos agrarios.

Felipa Vásquez Ramírez, Lidia Vásquez Morales y el hijo menor de ésta última, fueron privadas de la libertad el sábado pasado, alrededor de las seis de la tarde, informó.

La organización aseguró que el encarcelamiento se realizó con violencia por órdenes del síndico municipal y el alcalde único del ayuntamiento de San Miguel Quetzaltepec. Este hecho ocurrió tras la exigencia de respeto a los derechos agrarios por parte de Felipa, y porque Lidia fungió como intérprete de la lengua ayuuk en una diligencia de la Procuraduría Agraria.

“La detención arbitraria derivó porque Felipa acudió a la Procuraduría Agraria para pedir intervención a esa dependencia ante la imparcialidad de las autoridades agrarias de su comunidad por la injusticia que vive al ser despojada de un terreno que le dejó su finado padre como herencia”, detalló.

Según la organización, la detención violenta busca forzarlas a renunciar a la defensa de sus derechos agrarios, lo que constituye una grave violación a los derechos humanos, a la autonomía indígena y al derecho a la libre expresión.

Las dos mujeres y el menor —de origen mixe— llevan más de 12 horas privadas de la libertad y una de ellas tiene una herida en el pie, ocasionada durante la detención.