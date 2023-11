Culiacán.- El gobernador Rubén Rocha Moya afirmó ayer que su administración ejecuta acciones para salvaguardar los derechos de la infancia como la vida, educación y salud, y no está de acuerdo en que realicen labores que corresponde a los adultos.

Dijo que entre las acciones se encuentran la implementación de distintos programas, como los implantes cocleares gratuitos y la realización de valoraciones de Tamiz al nacer, por citar algunos.

Cuando participó en el Encuentro Estatal de Impulsores de la Transformación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, convocado por la Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del DIF Sinaloa, les compartió cómo fue su niñez en el rancho de Batequitas, Badiraguato.

En el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, y ante decenas de niños provenientes de todos los municipios del estado, les comentó que uno de los derechos que tienen los niños es a un trato de igualdad, practicar su libertad, y no realizar trabajos de adultos, como fue su caso, pues a temprana edad ya acompañaba a su padre en las labores propias del campo.

“Los niños deben tener un trato de igualdad, ése es otro derecho, los niños deben de tener la noción y practicar su libertad, ése es otro derecho, deben opinar sobre lo que quieren hacer, y deben de ser oídos, porque quieren ser libres”, expuso.

Lee también Durango encabeza primer lugar en reducción de homicidios dolosos, asegura gobernador

Aseguró que el derecho más importante, después de tener vida y nacer, “es el de la libertad, deben relajarse, deben vivir su momento; yo les digo mi ejemplo, yo no viví mi infancia, a los seis años ya andaba sembrando atrás de mi apá, andaba haciendo tareas de adulto”.

Y precisó: “Los niños no deben hacer tareas de adultos, que los niños hagan tareas propias de niños”.

También, el gobernador Rocha Moya dialogó con las y los niños, les preguntó sobre los derechos que más les preocupaban, y coincidieron en primer lugar en el derecho a la educación.

Por ello, agregó, todos los niños deben de tener acceso a una escuela, a un maestro, y que en la escuela existan las condiciones físicas para que puedan aprender.

Cuando hablaron de la salud, el mandatario coincidió con los menores en que este derecho es fundamental.

Lee también Aguascalientes se consolida como destino en turismo de convenciones a nivel nacional e internacional

Para mejorar las condiciones de vida de niños que padecen alguna condición complicada como, por ejemplo, que sean sordos de nacimiento, su gobierno lleva a cabo de manera gratuita intervenciones de implantes cocleares, sin costo alguno para la familia.

“¿Qué estamos haciendo nosotros ahora para los niños que no oyen?, les estamos haciendo un implante coclear, ¿y cuánto cuesta poner un implante? Cuesta 500 mil pesos, y ahora en Sinaloa no tenemos un solo niño que no lo tenga, y el que vaya teniendo este problema se lo vamos a poner”, garantizó.

Asimismo, se refirió a la realización del Tamiz cardiaco al nacer, para determinar si tienen problemas de corazón y de ser así se les opera lo antes posible, también de manera gratuita para las familias.

Dependiendo del tipo de intervención para corregir la afección, tienen costos que van desde los 250 mil pesos hasta el millón de pesos, e informó que a la fecha ya se han realizado 48 operaciones a corazón abierto en recién nacidos.

“Lo que cuesta es lo de menos, lo importante es que es para los niños de papás pobres que no tienen dinero para curarlos, pues este programa es para esos niños de papás pobres, y lo estamos aplicando”, aseveró.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl