En festejos de Mazatlán no habrá maltrato animal: alcalde

Mazatlán.— El presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres (Morena), garantizó que en la verbena por el Grito de Independencia no se incurrirá en maltrato animal, aunque el espectáculo contempla la pelea de gallos y la exhibición de caballos bailadores.

Víctor López García, presidente de la Asociación Activista-Pro Animalitos, A.C., solicitó al presidente municipal de Mazatlán eliminar de la lista de los festejos las peleas de gallos y la exhibición de caballos bailadores, pues consideró que las autoridades están obligadas a dar un trato digno a los animales y no fomentar actos de crueldad, como son las peleas, aunque en estas no se dote de navajas a los ejemplares y las cuales pueden causar la muerte.

En respuesta a estos señalamientos, el alcalde respondió: “Yo respeto esas solicitudes, pero les mando un mensaje: vamos a conmemorar a nuestros héroes. Las peleas de gallos no tienen navajas, es simbólico. A los caballos bailadores yo no he visto que les den ningún maltrato, al contrario, comen mejor que muchos de los que se quejan”.

El edil recordó que existe un reglamento municipal en Mazatlán en el que no se contempla que esté prohibido este tipo de espectáculos, con excepción donde los animales puedan resultar ser sacrificados. Incluso, dijo, su gobierno está contra la crueldad de los animales.

Subrayó que por primera vez en estos festejos, a celebrarse en la Plaza de la República, en cuyo kiosco emitirá el tradicional Grito de Independencia, “serán una verdadera fiesta popular en la que se servirán en forma gratuita antojitos mexicanos y habrá un espectáculo que forma parte de las tradiciones nacionales”. Añadió que estará la cantante Alicia Villarreal y una larga lista de conjuntos musicales.

Por último, estimó que a las festividades asistirán alrededor de 5 mil personas.