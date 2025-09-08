La Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas lanzó Alertas Amber por la desaparición seis menores de edad que fueron sustraídos por un sujeto identificado como Narciso Reyes Jiménez, presunto asesino de cuatro personas en la ranchería Cañaveralito de Centla, Tabasco.

A decir de las autoridades estatales, entre los menores desaparecidos se encuentran cuatro niñas, así como dos niños que habrían sido sacados de su hogar por esta persona.

Los menores responden a los nombres de Eliza Sofía, de 1 año; María Guadalupe, de 6 años; Reyna de 5 años y Jesús, de 4 años; de apellidos Reyes Vasconcelos, así como Jesús Guadalupe y Estrella Vasconcelos López, de 7 y 16 años, respectivamente.

Las autoridades del Ayuntamiento de Centla indicaron que cuatro integrantes de una familia fueron ultimados durante presuntos "conflictos familiares", señalando a Narciso Reyes, alias "El Chicho", como responsable del multihomicidio.

Cabe señalar que, tras el asesinato de estas personas, el sujeto se dio a la fuga y actualmente se encuentra prófugo de la justicia, sin embargo, han desaparecido junto con él, los seis menores.

En ese sentido, las autoridades han llamado a que quienes puedan aportar información sobre su paradero, se comuniquen al número 9933 13 65 50 extensión 4210, o al correo electrónico alertaamber@fiscaliatabasco.gob.mx.

