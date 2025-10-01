Pachuca, Hidalgo.- El Pueblo Mágico de Mineral del Monte será el centro del encuentro para la cultura y la gastronomía, con la celebración del 17 Festival Internacional del Paste.

En este evento se va a elaborar el paste más grande del mundo, de aproximadamente 4.10 metros, con la participación de la comunidad inglesa y de 19 integrantes de Corepac.

Se espera que a este evento acudan más de 100 mil paseantes y turistas nacionales y extranjeros; el evento se realizará del 10 al 13 de octubre del presente año.

El festival es reconocido a nivel internacional, dijo Rosa María Durán, presidenta del Consejo Regulador del Patrimonio Cultural Real del Monte Cornwall (Corepac).

Ademas, dijo, este evento impulsa la identidad cultural de Hidalgo y fortalece su proyección como destino turístico de primer nivel.

En su momento, Luz Quintanar, secretaria de Turismo estatal, aseguró que este encuentro refleja el compromiso del gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena) de consolidar a Hidalgo como una potencia turística, mediante la promoción de sus atractivos y el impulso a eventos que generan derrama económica y posicionan a la entidad en el mapa internacional.

Organizado por el Consejo Regulador del Patrimonio Cultural Real del Monte – Cornwall A.C. (Corepac), con respaldo de autoridades estatales y municipales, el festival ofrecerá una amplia agenda de actividades:

Muestras gastronómicas, talleres, presentaciones artísticas, deportivas y culturales, así como la tradicional venta de pastes, el emblemático platillo que hermana a México con Inglaterra.

Se contará con la presencia de una delegación oficial de Redruth, Inglaterra, ciudad hermanada con Real del Monte por su legado minero compartido.

Rosa María Durán, presidenta de Corepac, resaltó que tras 17 años de trabajo el festival no solo enaltece la gastronomía y la cultura, sino que también fomenta la responsabilidad ambiental, al implementar acciones para reducir plásticos y promover el reciclaje.

Con esta edición, el Festival Internacional del Paste no solo celebra la riqueza cultural y gastronómica de Hidalgo, sino que también consolida al estado como un referente turístico de talla internacional, donde tradición, cultura y sustentabilidad se unen para brindar una experiencia única a sus visitantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv