El nuevo Nuevo León le apuesta a futuro y le apuesta a lo digital: Samuel García

Monterrey.- El gobernador Samuel García Sepúlveda anunció que todos los sectores de la población tendrán acceso a la Internet, en el corto plazo, para realizar trámites o pagos en las ventanillas, porque "en Nuevo León le apuesta al futuro y le apostamos a los digital".

Dijo que no hay mejor manera de hacer cultura tributaria que vía la transparencia y la rendición de cuentas, "esa es la deuda de los gobiernos de México con su ciudadanía; ya quitemos ese mito de que en México no se paga impuestos, porque se los roban o porque los malgastan".

Y especificó: "Que la gente sepa que lo que aportó acabó pagando una quimioterapia de cáncer a niñas y niños, acabo construyendo un TransMetro o simplemente que no acabó en la bolsa de un corrupto o de un ratero".

Cuando inauguró el encuentro Blockchain Land 2022, el mandatario estatal mencionó que la nueva Constitución del Estado de Nuevo León, sancionada por el Poder Legislativo del estado, contempla el derecho al futuro sustentable basado en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Acompañado de Mariana Rodríguez Cantú, de AMAR a Nuevo León, García Sepúlveda consideró que es importante que la educación, desde la primaria hasta la universidad, vaya siempre acompañada por conocimiento científico, tecnológico y educación dual.



“Es obligación de los gobiernos, del estado de Nuevo León y sus municipios, migrar ya a la tecnología digital cien por ciento en el corto plazo; el derecho obligatorio al Internet para todos los neoloneses y en este sexenio lo vamos a lograr”, aseveró.

Por ello, refirió que cuando todos cuenten con el Internet ya no "más pagos en la ventanilla, no ir a dar la vuelta a Registro, a Catastro o a Notarías, ya no queremos sellos, ya no queremos pagos en efectivo; eso en Nuevo León se va a acabar, porque el nuevo Nuevo León le apuesta a futuro y le apuesta a lo digital".

También, en su mensaje informó que esta entidad del Norte del País, es el más conectado de América Latina, con el 92 por ciento de la población con acceso a conectividad y a Internet; además, de ser la entidad que ofrece más y mejores servicios financieros, es una comunidad con un fuerte sentido de innovación y emprendimiento.

“Por eso somos el motor económico de México y es momento de decirle al mundo que vamos fuerte por Blockchain en el estado de Nuevo León”, afirmó.

Blockchain Land 2022 se realizará en Cintermex el 5, 6 y 7 de octubre, con 10 mil asistentes presenciales y 500 mil en forma digital.

