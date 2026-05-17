Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó el arranque de la edición número 21 de “El Cruce”, uno de los certámenes de aguas abiertas más importantes del mundo, realizado desde Playa Caracol con la tradicional ruta de Cancún a Isla Mujeres donde el Caribe Mexicano luce playas sin sargazo durante el certamen.

El evento reúne este año a mil 638 nadadores que participaron entre las jornadas de ayer y hoy, consolidando a Quintana Roo como uno de los principales destinos internacionales para el turismo deportivo y las competencias acuáticas de alto nivel.

Durante la salida oficial, se destacó que “El Cruce” forma parte de los 10 nados de aguas abiertas más importantes del mundo, de acuerdo con la Asociación Mundial de Natación en Aguas Abiertas (WOWSA), gracias a la complejidad del recorrido y la belleza natural del Caribe Mexicano.

En esta edición participan atletas provenientes de 21 países y de 32 estados de la República Mexicana, quienes compiten en 13 categorías dentro del recorrido principal de 10 kilómetros entre Cancún e Isla Mujeres.

Asimismo, se informó que el 51 por ciento de los participantes son mujeres y el 49 por ciento hombres, reflejando una creciente participación femenina en este tipo de competencias internacionales.

Lee también Quintana Roo rumbo al Mundial 2026; Mara Lezama coordina estrategia internacional con 21 países

El Cruce Cancún-Isla Mujeres 2026; arranca competencia de aguas abiertas con más de mil 600 nadadores. Foto: Especial

Del total de competidores, 120 nadadores representan a Quintana Roo, fortaleciendo la presencia local en un evento que nació en Cancún y que con el paso de los años se ha convertido en un referente mundial de las aguas abiertas.

Autoridades estatales, organizadores y participantes resaltaron que “El Cruce” no solo impulsa el deporte, sino también la promoción turística y económica de Quintana Roo, al atraer visitantes, atletas y acompañantes de distintas partes del mundo.

Después de una ceremonia maya, salió el grupo de mujeres nadadoras y, minutos después, lo hicieron los hombres.

Acompañaron a la gobernadora Mara Lezama en este arranque Jacobo Arzate, titular Comisión del Deporte de Quintana Roo, y Alejandro Luna, titular del Deporte de Benito Juárez.

LL