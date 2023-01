"El Bronco" alista presentación de su escrito en colaboración con creador del "Libro Vaquero"; prepara gira por el país

Monterrey, NL, 2 de enero. - El gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció que próximamente iniciará recorridos por el país, pues continúa interesado en la política, que es prematuro para decidir si buscará un escaño senatorial o de nuevo irá por la Presidencia de la República. Además, comentó que está por presentar su libro, sobre situaciones personales y reflexiones que hizo durante el tiempo que estuvo preso.

Al acudir a firmar el primer lunes de cada mes, como parte de las medidas cautelares que debe cumplir dentro del proceso que se mantiene en su contra, por el delito de abuso de autoridad, a raíz de la requisa de la empresa responsable del servicio de transporte Ecovía, El Bronco comentó ante los representantes de los medios que ya está mejor de salud pues incluso volvió a montar a caballo, y se ha dedicado a trabajar las tierras que tuvo abandonadas durante nueve meses, por la privación de la libertad y después la hospitalización y cirugías a las que fue sometido, entre marzo y junio del año anterior.

Pero además de sus actividades laborales, afirmó se mantiene al pendiente de la situación del estado y del país pues “la política es algo que uno trae desde que nace, me gusta leer, tengo contacto con mucha gente”.

Por eso, dijo Rodríguez Calderón “pronto saldré a hacer reuniones en el país, buscando que los chavos que me siguen (en sus redes sociales) tengan conocimiento de lo que estoy haciendo, y yo de ellos”. Estoy preparando una gira, iniciaremos quizás el próximo mes, en algunas escuelas del país que me han invitado, precisó.

-¿Es con miras al 2024?

-Claro, todo es con miras a tener conciencia en el país, siempre he creído que el asistencialismo es un cáncer que está matando al país poco a poco, siempre he creído que los partidos políticos tienen que fenecer, en términos de no permitir a los ciudadanos competir de maneras iguales y siempre he creído que la posibilidad política de una persona debe basarse en el talento, no en su militancia en un partido político.

Sin embargo, declaró, todavía es temprano para decidir si buscará una senaduría o de nuevo iría por la Presidencia de la República (como en 2018, cuando terminó en último lugar, con el 5.2 por ciento de la votación).

“Voy a buscar tener presencia, ya terminé mi libro, no de hechos de gobierno porque para eso están los informes que uno da, y no me gusta esa egolatría de decir, yo hice, hicimos, los hechos ahí están, los hospitales, las prepas militarizadas, las carreteras; todas las obras que se hicieron en los municipios pues se hicieron con el presupuesto que el estado tiene. no con el dinero de Jaime Rodríguez, entonces no tengo por qué presumir ese tipo de cosas”, señaló El Bronco.

Agregó que su libro trata “de una reflexión que hecho sobre la filosofía que me mueve, que es una filosofía de dichos que son actuales, como esa de caminando y… (meando) para no hacer charco, es decir ese tiempo que estuve encerrado (en el penal de Apodaca) me dio tiempo de estar reflexionando muchas cosas sobre todo en la actitud de las personas”.

Al respecto, dijo, cada persona en este país debe cambiar una actitud respecto a lo que tiene que hacer en su vida y en su actividad, pues siempre hay manera de rectificar las cosas. “Yo estoy rectificando mi manera de pensar en algunas cosas, adversidades que debo de enfrentar todavía y lo haré con toda mi fuerza, no voy a desperdiciar mi tiempo en lo que no me gusta, en lo que no creo.

Su libro, detalló, está hecho y narrado por dibujos de don Jorge Aviña el creador de El Libro Vaquero, de Memín Pinguín, “que es mi amigo y que me hizo favor de ayudarme, intentaré presentarlo en alguna ocasión que me salga con raza joven, porque quiero decirles que el Libro Vaquero sigue siendo actualizado, que sigue siendo algo que todo mundo tenemos”.

Señaló El Bronco, “aunque no lo hayas leído, tú tienes algo de El Libro Vaquero, él tiene algo del Libro Vaquero, todos en la vida tenemos algo de ese libro, y a mi es lo que me mueve leerlo, me hace sentirme con la posibilidad de hacer cosas, siempre hay en ese libro alguna filosofía que yo adquirí desde pequeño, es un libro de mi filosofía, de lo que yo creo y por lo que yo lucho”.

Respecto a su estado de salud, comentó que ya está poquito mejor, pues tras sus problemas de salud que hicieron necesaria la realización de tres cirugías, aumentó dos kilos “y piquito”,

Agregó, “he estado comiendo bien, no tanto porque me quitaron parte del intestino, no funciona a veces bien, debo tener cuidado, pero ya estoy un poco más repuesto, ya estoy montando a caballo, ando en mis actividades en el rancho, ayer, el día último (31 de diciembre) estuve destetando yeguas, tengo potrillos, vamos a preparar la tierra para sembrar chile, tomate y cebolla. “Eso me da resultados, lo sé hacer y no quiero dejar de hacerlo, porque de eso mantengo a mi familia”.

En otro orden, Rodríguez Calderón dijo que ojalá se resuelvan las diferencias políticas entre el gobernador Samuel García y el Congreso, pues debido a esa situación es la primera vez en la historia de Nuevo León que el gobierno estatal no tiene un presupuesto actualizado y deberá trabajar con el que se le autorizó en 2022.

“Creo que son caprichos del Ejecutivo no entender que el Legislativo es un poder que tiene facultades y que ambos deben buscar el acuerdo, es la primera vez en la historia que el gobierno no tiene un presupuesto actualizado y que quizás por capricho, no sé, tal vez en el entendido que el gobernador piense o sienta que las cosas son propiedad del gobierno y no, se requiere tener paciencia y prudencia en el tema de la negociación y no romper porque ambos poderes son necesarios”.

Finalmente respecto al cierre de seis estaciones de la Línea 2 del Metro, que decidió el gobierno de Samuel García, por fallas que representaban el riesgo de un accidente, expresó El Bronco, “son quizá fallas que se tuvieron desde el inicio por el cambio de una maquinaria que se utilizó en la construcción de los capiteles, pero no tenía ningún riesgo, nosotros tenemos un dictamen que hizo Protección Civil en su tiempo de todo el sistema del Metro, y no hay ningún riesgo, nunca existió un riesgo”.

