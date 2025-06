Pachuca.- Dos personas fueron ejecutadas la noche de ayer en la localidad de San Isidro Presas, en el municipio de Tezontepec de Aldama, donde se reportó un ataque armado contra dos jóvenes que se transportaban en una motocicleta.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, vecinos de la localidad alertaron a las autoridades sobre disparos de arma de fuego, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio señalado.

Se informó que, al llegar a la calle Ejido, se localizó a dos personas aparentemente heridas, al lado de una motocicleta con placas del Estado de México; sin embargo, al revisar su estado de salud, se confirmó que ya no contaban con signos vitales.

Las víctimas presentaban heridas producidas por impactos de arma de fuego, y uno de ellos portaba casco. La zona fue acordonada por los elementos municipales, quienes actuaron como primeros respondientes.

Posteriormente, arribaron agentes de la Procuraduría de Justicia para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las posibles líneas de investigación sobre estos asesinatos. No obstante, se indicó que en la zona persiste el delito de robo de combustible, por lo que no se descarta una posible relación con este tipo de actividades ilícitas.

Vecinos de la zona exigieron mayor vigilancia a las autoridades municipales, ya que han denunciado un grave incremento delictivo, tanto en homicidios como en robos a viviendas y comercios.

