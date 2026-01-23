Chilpancingo.— El alcalde de Iguala, Guerrero, Erik Catalán Rendón, pretende agregar al Bando de Policía y Gobierno sanciones contra pobladores o reporteros que a través de medios de comunicación o plataformas digitales critiquen su gobierno.

Reporteros de Iguala alertaron que Catalán pretende realizar modificaciones para sancionar con una amonestación pública, trabajo comunitario, una multa o con arresto administrativo a personas o periodistas que “profieran o expresen injurias”, “difamen o amenacen” o causen afectaciones a la “dignidad y honorabilidad” del alcalde, de los regidores y funcionarios del ayuntamiento.

Un grupo de reporteros protestó el lunes afuera de la sala de Cabildo de Iguala, donde el alcalde y la mayoría de los regidores pretendían aprobar las modificaciones.

Explicaron que el 16 de enero les filtraron el proyecto de actualización del Bando de Policía y Gobierno de Iguala; ahí detectaron que en el artículo 234 del XXII, relacionado con el Orden público y la Moral social, el edil intentó agregar tres fracciones.

La primera fracción habla de sancionar a personas que “profieran o expresen injurias en cualquier forma en lugares públicos, en contra de las personas o instituciones públicas”. La segunda contra personas o reporteros que “difamen o amenacen por cualquier medio o plataforma digital”. Y la tercera: “a quien agreda física o verbalmente, o cause afectación por cualquier medio o plataforma digital, la honorabilidad y dignidad del presidente municipal, ediles y/o cualquier servidor público”.

El lunes, al término de la sesión de Cabildo, la regidora María del Rosario Bustillos Muñoz afirmó que el secretario general del ayuntamiento, Armando Victoria Esquivel, presentó el Proyecto de actualización del Bando de Policía y Gobierno con modificaciones.

Los agregados para sancionar a las personas o reporteros que “dañen” la honorabilidad y la dignidad del alcalde ya no estaba en el artículo 234, sino que fue cambiado hasta el artículo 341 en el capítulo del Visitas de inspección, medidas de seguridad, faltas administrativas e infracciones.

“Hice la observación y el secretario se dijo sorprendido, dijo que fue un error. Pero el alcalde insistió en que se aprobara y que el secretario se iba a hacer responsable de quitar esos artículos después y nos negamos”, explicó.

La regidora afirmó que, tras la negativa por votar el proyecto, el alcalde les dijo que esa aprobación se realizaría en la siguiente sesión.

Erik Catalán llegó a la alcaldía de Iguala postulado por la alianza Morena, PT y PVEM. Desde que inició ha mostrado una actitud hostil contra los reporteros que lo critican.

El reportero Ricardo Almazán Salgado contó que desde que ganó la elección, el alcalde pidió a los directivos de la televisora donde trabaja que lo despidieran porque en la campaña lo criticó.

“El día que él ganó la elección de inmediato pidió al canal donde trabajaba que me despidiera, se enojó porque en campaña una vez comenté que a su padre lo metieron a la cárcel cuando fue alcalde en los años 80, logró que me sacaran, estuve cuatro meses fuera, en febrero del año pasado regresé”.

En julio de 2025, los administradores de páginas de Facebook, los hermanos Emmanuel y Eduardo Rueda fueron detenidos afuera del ayuntamiento de Iguala por la fiscalía acusados por el delito de extorsión. Estuvieron detenidos varios días.

Los hermanos Rueda denunciaron que al momento de su detención habían llegado al ayuntamiento para firmar un convenio publicitario con el edil. El acuerdo consistía en que los administradores dejarían de criticar el desempeño del alcalde a cambio de 5 mil pesos. Consideraron que la detención se trató de una trampa por parte de Catalán Rendón.