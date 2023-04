Cómo desde hace 38 años, el Ecologista Universal, inició su tradicional Viacrucis hacia la nucleoeléctrica Laguna Verde, para exigir transparencia en su operación y conocer en qué condiciones se encuentran los reactores.

Desde la ciudad de Xalapa, el ambientalista inició su caminata, cargando una cruz, con destino a la planta nuclear ubicada en el municipio de Alto Lucero, en la zona costera.

"Que nos hablen con la verdad, porque el pueblo veracruzano ya no aguanta, no debe de permanecer en esa inseguridad y, sobre todo, que no sabemos qué están haciendo con los desechos radioactivos que producen los reactores", exigió.

Recordó que uno de los reactores está en una fase terminal, por lo que es necesario conocer sus condiciones actuales.

A 38 años de haber iniciado su Viacrucis, dijo que caminar es el éxodo de la vida y hoy, aunque está cansado por su edad, lo acompañará el Ecologista Universal Jr. "Yo no soy de los hombres que piensa que llegas a una edad y votate a tu cama y que pase lo pase ya no hay problema. El problema es la edad, tenemos que respetar nuestros años, tenemos que respetar toda esa vida que hemos llevado, pero vamos a seguir luchando", manifestó con sus 69 años de edad.

