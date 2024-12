Durante los últimos seis años, la Comisión Reguladora de Energía aplicó tan solo 35 sanciones a permisionarios de gas LP por incumplir y violar la ley en la materia, desde incumplir la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos hasta actividades ilegales de transporte, almacenamiento, distribución o expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

“Estas cifras bajas de sanción, más que mostrar que realmente hay una disminución del mercado ilegal, habla de una baja capacidad de actuación de las autoridades”, consideró la coordinadora en México de la Red Amassuru de Mujeres en Seguridad y Defensa, Margarita Zapata Moreno.

De las pírricas sanciones aplicadas a permisionarios de gas LP, obtenidas por vía de la transparencia, diez se aplicaron en el Estado de México, seis más en Puebla, cuatro en Ciudad de México, tres en Chiapas.

Además, con dos los estados de Zacatecas, Sonora, Nuevo León y con una sanción permisionarios de Chihuahua, Tlaxcala, Aguascalientes, Oaxaca, Michoacán y Tamaulipas.

La información oficial establece que las sanciones fueron para la permisionarias Petroquímica Bajío, Es Blue Propane, Gas Tomza de Puebla, Servicio Pan Amaricano de Protección, Hidrogas de Chihuahua, Sonigas Puebla, Gas Uribe de Puebla, Flamamex.

Así como Mi Gas la de Pesquría, Gas Uno de Puebla, Gas Flamazul, Damigas, Control Mobile, Vendogas, Islo Gas, Gas de Oaxaca, Gas Menguc, Dunas Gas, Azteca Gas, Gas Licuado de México y Operadora de Servicios Anker.

Las sanciones van desde por el incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos; adquisición ilícita de transporte, almacenamiento, distribución o expendio al público de hidrocarburos; incumplimiento en los permisos que haya otorgado.

Además de violar el permiso cedido por instancias federales; ceder o gravar los permisos, los derechos en ellos conferidos, o los bienes utilizados para su ejecución, sin la autorización de la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía; no otorgar o no mantener en vigor las garantías o los seguros correspondientes incluyendo aquéllos necesarios para cubrir daños a terceros; y no cumplir con las normas oficiales mexicanas.

La investigadora dijo que la información habla que la Comisión Reguladora de Energía puede verse limitada en sus atribuciones de vigilancia de todo el sector que le corresponde.

“También nos puede hablar que estas visitas de verificación son esporádicas y que al no ser una estrategia integral a largo plazo, solo va y realiza unos cuantos operativos a principios de año y luego los deja”, afirmo la autora de una investigación académica sobre el diseño de la estrategia de combate al mercado ilícito de hidrocarburos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La especialista afirmó que esta baja capacidad de vigilancia, supervisión y de verificación, se traduce que sea más fácil que se cometan delitos ante la baja probabilidad de que haya sanciones.

Sin embargo, pidió tomar en cuenta que es necesario que dicha comisión está encargada de regular desde el transporte, almacenamiento, disminución y expendio para regular precios, emitir permisos y verificar que se cumplan disposiciones. De ahí que las sanciones son un espacio pequeño de la manera en que la comisión pudiera detectar algún ilícito.









