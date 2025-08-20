Más Información
Brugada informa detención de 13 personas relacionadas con asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; la investigación sigue en curso
Ratifican en fast track a Genaro Lozano como embajador en Italia; asegura que desempeñará su función con vocación
Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa
"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía
Identifica UNAM mejor desempeño en estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato; nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen
La noche del martes quedará grabada en la historia de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, luego de que Don Omar ofreciera un espectáculo inolvidable ante 358 mil personas en El Foro, marcando así el concierto más multitudinario de su carrera.
Desde tempranas horas del día, cientos de asistentes comenzaron a congregarse en el recinto ferial con el objetivo de asegurar un lugar para ver al ícono del reguetón.
La expectativa era alta, y el resultado superó cualquier pronóstico; un lleno total que superó récord y una energía desbordante que convirtió el concierto en un verdadero fenómeno.
En medio de gritos, desmayos, ovaciones y euforia entre el público, Don Omar, uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel mundial, hizo vibrar a los potosinos con éxitos como “Dale Don Dale”, “Pobre Diabla”, “Ella y Yo”, “Virtual Diva” y “Taboo”. Cada canción fue coreada por un público eufórico que no dejó de bailar ni un solo minuto.
Visiblemente emocionado, el artista puertorriqueño agradeció el cariño del público y confesó que este fue el mejor día de su vida. “Hagamos un mejor San Luis Potosí y no joda… mi nombre es William Omar Ladrón Rivera, tengo 47 años y este es el mejor día de mi vida”, declaró desde el escenario, asegurando que siempre llevará a San Luis Potosí en el corazón.
También agregó que es la primera vez en sus 25 años de carrera que 358 almas corean sus canciones.
Con este récord de asistencia, la Fenapo 2025 refuerza su estatus como una de las ferias más importantes del país, gracias a una cartelera artística diversa que atrae a miles de visitantes de todo México y el extranjero.
Convocan a oración y ayuno contra presentación de Marilyn Manson en Feria Nacional Potosina; arzobispo de SLP se deslinda
afcl/LL