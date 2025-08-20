La noche del martes quedará grabada en la historia de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, luego de que Don Omar ofreciera un espectáculo inolvidable ante 358 mil personas en El Foro, marcando así el concierto más multitudinario de su carrera.

Desde tempranas horas del día, cientos de asistentes comenzaron a congregarse en el recinto ferial con el objetivo de asegurar un lugar para ver al ícono del reguetón.

La expectativa era alta, y el resultado superó cualquier pronóstico; un lleno total que superó récord y una energía desbordante que convirtió el concierto en un verdadero fenómeno.

En medio de gritos, desmayos, ovaciones y euforia entre el público, Don Omar, uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel mundial, hizo vibrar a los potosinos con éxitos como “Dale Don Dale”, “Pobre Diabla”, “Ella y Yo”, “Virtual Diva” y “Taboo”. Cada canción fue coreada por un público eufórico que no dejó de bailar ni un solo minuto.

Foto: Especial

Visiblemente emocionado, el artista puertorriqueño agradeció el cariño del público y confesó que este fue el mejor día de su vida. “Hagamos un mejor San Luis Potosí y no joda… mi nombre es William Omar Ladrón Rivera, tengo 47 años y este es el mejor día de mi vida”, declaró desde el escenario, asegurando que siempre llevará a San Luis Potosí en el corazón.

También agregó que es la primera vez en sus 25 años de carrera que 358 almas corean sus canciones.

Con este récord de asistencia, la Fenapo 2025 refuerza su estatus como una de las ferias más importantes del país, gracias a una cartelera artística diversa que atrae a miles de visitantes de todo México y el extranjero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL