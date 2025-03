Juchitán, Oax.– Los docentes de los cinco niveles educativos que venían laborando en las comunidades de San Isidro Platanillo y Río de Sol, envueltos en un añejo conflicto agrario, acordaron hoy que no regresarán a dar clases mientras no cuenten con seguridad.

Por separado, los profesores de los niveles inicial indígena, preescolar, primaria, telesecundaria y bachillerato, se reunieron este martes con los padres de familia de Platanillo y de Río de Sol, y acordaron que no volverán ante la ausencia de condiciones de seguridad.

Desde enero del año pasado, la violencia volvió a presentarse por un añejo conflicto agrario por la posesión de casi 30 mil hectáreas y se agravó el 13 de febrero de este 2025, con el asesinato de tres campesinos que murieron en una emboscada.

Se acordó que los maestros no regresarán a clases hasta que haya condiciones de seguridad en Oaxaca. Foto: Yuridiana Sosa / EL UNIVERSAL

Los 18 docentes del nivel básico, que pertenecen a la jurisdicción de Matías Romero, lamentaron que aún no se hayan establecidos las mesas de diálogo entre los actores del conflicto, con la finalidad de que se les garanticen las condiciones de seguridad.

De acuerdo con las comunicaciones de mensajería enviadas a EL UNIVERSAL, los padres de familia mostraron su molestia porque el secretario de gobierno, Jesús Romero, no ha acudido a dialogar con los protagonistas del conflicto, ni para garantizar la paz.

Mientras no haya condiciones de seguridad, los maestros no van a regresar, ese fue el acuerdo que se tomó con los padres de familia. Lamentablemente, los niños van a seguir sin clases y parece que eso no le importa al secretario Jesús Romero, indicaron.





