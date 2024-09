Zacatecas.— La explosión registrada madrugada del lunes afuera del estadio donde se realizaba un concierto de Julión Álvarez, y que dejó una veintena de heridos, presuntamente fue provocada por la explosión de una granada, según el audio de la solicitud de apoyo que hicieron los agentes que estaban en el sitio.

En la grabación —difundida en redes sociales y que fuentes policiales confirmaron a EL UNIVERSAL su veracidad— se escuchan a los agentes que alertan de “un ataque armado para Mujer Segura” y precisa que “fue directamente a la patrulla” y un camión de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Se presume que es la llamada de emergencia que realizó una de las corporaciones al C-5 para solicitar apoyo para reforzar la zona.

“Aquí fue una ataque armado para Mujer Segura (unidad policial) / ¿Dónde se encuentran? / Afuera del estadio, en la parte de los juegos, por aquí fue directamente a la patrulla / Vamos para allá / Den lugar exacto/ Avenida Calzada de los Deportes, al parecer fue una granada ¡Es una granada, es una granada!".

Al lugar llegaron elementos de la policía estatal, el Ejército y los cuerpos de emergencia; no se difundieron imágenes del puesto donde al parecer hubo una fuga de gas. Foto: CUARTOSCURO

“Están solicitando el apoyo atrás del Estadio Francisco Villa, un ataque armado hacía una corporación de municipal de Zacatecas, comunican los compañeros tienen una granada / Camión de la PEP está tirando gasolina”, se escucha,

Hasta la tarde de este martes 24 de septiembre, el gobierno del estado mantenía la versión de que la explosión fue por la acumulación de gas en un puesto de comida. Sin embargo, EL UNIVERSAL tuvo conocimiento que la mayoría de los heridos que fueron hospitalizados reportan lesiones por objetos incrustados en algunas partes del cuerpo y/o esquirlas.

Además, en los videos del hecho que la gente difundió en redes sociales, no se ven puestos de comida cerca del lugar de la explosión.

El asunto se enrareció aún más con la aparición de mensajes delictivos, en los que uno de los cárteles que operan en la entidad presuntamente se atribuye el hecho, lo que ha reforzado la versión de que el estallido fue producto de un explosivo y un posible ataque contra la autoridad.

Explosión en Feria Nacional de Zacatecas deja 14 heridos; autoridades sostienen que fue por acumulación de gas. Foto: Especial

Diputados exigen detalles de la explosión

Este asunto escaló a la tribuna de la Legislatura local este martes, donde los diputados de oposición exigieron al gobierno estatal dar una explicación de los hechos, al considerar que el silencio solo genera más desconfianza entre la ciudadanía.

El diputado priísta Carlos Peña Badillo dijo que el Poder Legislativo no debe omitir este tema: “lo más delicado es decir que esto no sucede, pero lo más grave sería que este Poder Legislativo no toque, no atienda y no entienda lo que hoy nos sucede en Zacatecas”.

Señaló que si la explosión fue un hecho delictivo hay responsabilidad por parte de la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública.

A este pronunciamiento se sumó la diputada Isadora Santivañez (PRI) y Pedro Martínez (PAN), quienes coincidieron que el manejo de la información que ha hecho el gobierno solo ha generado confusión, porque “al no hablar con la verdad y de frente con la ciudadanía”, lejos de dar certeza ha generado desconfianza.





