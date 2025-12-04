Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas logra la más alta evaluación a nivel nacional, en el Índice de Desempeño 2025 de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC).

Este éxito se enmarca en el Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, celebrado la semana pasada en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde Tamaulipas destacó como referente nacional, por la operación de programas alimentarios y acciones comunitarias que generan un impacto positivo y directo en las familias del estado.

La distinción se confirma tras darse a conocer los resultados del Índice de Desempeño 2025, en el que DIF Tamaulipas, presidido por María de Villarreal, obtuvo una evaluación de 0.9218, (siendo 1.000 el puntaje máximo), equivalente al 92 por ciento, cifra que refleja el compromiso institucional por fortalecer los programas que integran dicha Estrategia.

Lee también Arranca ExpoCiencias Nacional Tamaulipas 2025; Américo Villarreal llama a niños y jóvenes a impulsar sus ideas y proyectos

A lo largo de los últimos años, DIF Tamaulipas ha mostrado un crecimiento sostenido en la calidad de sus procesos de planeación y operación, al pasar de 0.8292 en 2023 (83 por ciento) a 0.9218 en 2025 (92 por ciento), alcanzando el puntaje más alto reportado a nivel nacional, se consigna en un comunicado.

El fortalecimiento de los programas alimentarios ha sido fundamental en este avance. Iniciativas como Desayunos Escolares, Voluntad de Ayudar a las Familias, En Contingencia, con Voluntad Hay Esperanza y Voluntad de Ayudar en los Primeros Mil Días, entre otros, garantizan acceso a una alimentación nutritiva para niñas, niños y población de atención prioritaria en los distintos municipios del estado, se agrega.

Asimismo las acciones impulsadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario han incidido directamente en mejorar la calidad de vida en comunidades rurales, mediante la instalación de fotoceldas, baños secos y estufas ecológicas, tecnologías que fomentan bienestar, salud y ahorro en los hogares.

Lee también Jesús Eduardo Govea Orozco rinde protesta como Fiscal General de Justicia de Tamaulipas

A lo anterior se suma el programa Lazos de Esperanza, operado por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), que brinda pañales y otros insumos a personas con discapacidad en los 43 municipios del estado, un acompañamiento que contribuye al cuidado digno y representa un apoyo significativo para las familias, se consigna.

El resultado obtenido a nivel nacional reafirma la vocación social, el trabajo cercano y la visión humanista que distingue al DIF Tamaulipas, esfuerzo que día con día permite atender a quienes más lo necesitan y avanzar hacia un estado con mejores oportunidades para todas las familias, se especifica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv