Mujeres, madres de personas desaparecidas, salieron a las calles en distintos estados para exigir la búsqueda e información sobre sus seres queridos.

"¡Este día no es de fiesta es de lucha y de protesta!", se escuchó por las calles de la ciudad de Oaxaca este Día de las Madres, como un grito de indignación que acompañó la marcha que encabezaron colectivos y madres que buscan a personas desaparecidas.

No es la primera vez que marchan, explicó a EL UNIVERSAL, Marta Pablo Cruz, presidenta de Buscando A los Nuestros A.C.; sin embargo, en esta ocasión se sumaron a otras movilizaciones pacíficas que se realizaron por grupos de búsqueda que encabezan madres, en la Ciudad de México y Puebla.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos, en Oaxaca se estima que existen 385 casos de personas ausentes en Oaxaca.

Pese a esta cifra, Abigail Cruz Ortega, quien encabeza el grupo de las Madres con Hijos Desaparecidos, que también participó en la movilización, apunta que en Oaxaca no hay un conteo oficial de personas desaparecidas, pero en el país suman más de 100 mil.

De acuerdo a las madres de familia que encabezaron la protesta, ninguno de los casos es atendido debidamente por las autoridades y ellas, en calidad de víctimas, exigen saber dónde están sus hijas e hijos.

A la marcha asistió, por ejemplo, Lety Loyola, madre de Zayra Leticia Morales Loyola, víctima de desaparición cometida por particulares en octubre de 2020, en la Mixteca de Oaxaca.

Desde Santa María Xochixtlapilco, doña Lety viajó a la capital oaxaqueña para exigir justicia en el caso de Zayra, pues los presuntos responsables fueron liberados el mes pasado.

Lety es una mujer de la tercera edad y además de haber encabezado, junto con Marea Verde Mixteca la búsqueda de Zayra, asumió, desde hace casi dos años, el cuidado de sus dos nietos, los hijos de Zayra, quien aún esperan el regreso de su mamá.

"No hay nada que celebrar", sentencian las madres que siguen el paso a la mujer, quien llora al hablar de su hija menor y la alegría que le traía compartir con ella cada 10 de mayo.

Desde que sus hijos desaparecieron, comentan las mujeres, los 10 de mayo los pasan con otras madres compartiendo la lucha, el ánimo para continuar buscando a sus hijos, pues el Día de las Madres ya no es de fiesta desde que uno de sus hijos les falta.

La marcha recorridó diversas calles del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca y finalmente llegó al zócalo capitalino, a donde ingresó al grito “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” Y “¡Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables!”, consignas que lanzaron las madres de desaparecidos en Oaxaca antes de extender sus fotografías en el zócalo.

Zacatecas

“¿Dónde están nuestros hijos, dónde están?”, “¡Hijo escucha, tu madre está en la lucha!, “¡Las madres marchando también están luchando”, fueron parte de las principales consignas que gritaban en la “Marcha de la Dignidad Nacional de Madres buscando a sus hijos e hijas” en la ciudad de Zacatecas.

Tras considerar que este Día de la Madre no hay nada qué celebrar, diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad, se unieron a la movilización nacional para exigir la verdad y justicia.

La marcha partió del Jardín de la Madre que se ubica en la zona centro, además de recorrer las avenidas Juárez, Hidalgo, hasta llegar a la explanada de la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno.

La madres dolientes portaban pancartas con las fotografías o fichas de búsqueda de sus hijos o hijas desaparecidas, en algunas decían consignas como: “Nada que festejar este 10 mayo. Sus nombres y rostros no deben ser olvidados. Buscando los encontraremos”, cuyas mantas fueron colocadas en el piso y tapizaron la explanada de Plaza de Armas para recordar a las autoridades que son muchos los casos e investigaciones de personas que siguen sin ser localizadas.

Se estima que en Zacatecas hay más de dos mil 750 personas desaparecidas, por ello, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se unieron a la XI Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos e Hijas Verdad y Justicia.

Baja California

Madres rastreadoras e integrantes de colectivos de búsqueda de personas en La Paz, Baja California Sur se manifestaron esta mañana en las escalinatas del Palacio del Gobierno del estado, con motivo del 10 de mayo y exigieron avance de las investigaciones para encontrar a sus hijos.

Con pancartas y portando camisetas con las fotografías de sus hijos o de madres desaparecidas, las manifestantes demandaron más apoyo de las autoridades en las tareas de búsqueda así como investigaciones eficientes para dar con el paradero de sus familiares.

Informaron que en la mayor parte de los casos, las carpetas de investigación no tienen datos relevantes que permitan tener alguna idea de lo ocurrido con las personas desaparecidas y señalaron la necesidad de contar con más equipo para las tareas de búsqueda, como perros adiestrados.

También demandaron más apoyo a los familiares sobre todo foráneos quienes enfrentan muchas dificultades para trasladarse a esta localidad a las tareas de búsqueda, incluso para el proceso de identificación y de retorno a sus lugares de origen.

“Somos víctimas indirectas y tenemos derechos”, expresaron.

Margarita Zepeda, madre de Jesús Michel Castro Zepeda, quien desapareció hace dos años, puntualizó que las investigaciones no avanzan y se requiere un acompañamiento más decidido de parte de las autoridades para seguir con las búsquedas positivas.

Las mujeres colocaron las pancartas y fotografías en las escalinatas del Palacio de Gobierno, en la entrada al edificio de las oficinas del gobernador, Víctor Castro Cosío, a quien reclamaron resultados y apoyos.



“Hija escucha tú madre está en la lucha”, se manifiestan madres mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez

Frente al Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, madres de mujeres víctimas de feminicidio y desapariciones se manifestaron con motivo del diez de mayo.

“Para una madre víctima de feminicidio nunca volverá a ser igual un diez de mayo”, se leía en una cartulina que portaba una de las madres que hoy se manifestó.

En la acción participaron alrededor de 20 madres, quienes a sus vez alzaron la voz para cantar la canción “Sin Miedo”.

A su vez, exigieron justicia por los casos de desaparición y de feminicidio que continúan pasando no sólo en Ciudad Juárez sino en el resto del país.

Norma Laguna, madre de Idaly Jauche Laguna, aprovechó para reclamar a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, que el pasado 21 de abril en una reunion convocada por gobierno del Estado.

“Les dijo a las víctimas de feminicidios que a partir del 1 de mayo tendrían acceso fácil, rápido y privilegiado a servicios de salud, ante esto se les entregaría una tarjera de identificacion para que pudieran acudir a hospitales y centros comunitarios, sin embargo hasta hoy aún no hay nada”.

“Por eso hoy estamos frente al hospital de la mujer, recordándote el compromiso no cumplido. No más promesas sin cumplir, no más violencia contra las mujeres”, señalaron.

Sinaloa

El festejo volvió a ser diferente para cientos de madres cuyos hijos permanecen en calidad de desaparecidos; en las ciudades de Culiacán y Mazatlán marcharon por las calles con pancartas y fotos de sus seres queridos y se asentaron, unas en la Fiscalía General del Estado y otras en la Base 38 de la Policía.

Maria Isabel Cruz del colectivo “Sabuesas Guerreras”, se dolió que a cada cambio de autoridad, vuelven a plantear sus viejas demandas y sus casos no avanzan, como sucede el de su hijo, Josimar, policía municipal de Culiacán privado de su libertad por un grupo armado dentro de su casa, en enero del 2017.

Dio a conocer que las autoridades hablan de más de 5567 personas desaparecidas en el estado de ambos sexos, cifra que no comparten por tener elementos para establecer que la cifra es el doble de los casos que reportan.

Mujeres, hombres y adolescentes, con fotografías de sus familiares reportados como desaparecidos, se concentraron a un costado del atrio de catedral y de ahí partieron hasta la Fiscalía General del Estado, en donde extendieron una especie de enorme red, con todas las pancartas con datos e imágenes de las personas que permanecen desaparecidas.

Familiares del joven José Octavio Sauceda, de 24 años de edad, originario de Sinaloa, quien desapareció en el estado de Jalisco, en la zona de las Barrancas de Huentitlán, se unieron a este movimiento.

Las activistas del colectivo “Las voces sin Justicia”, con motivo del festejo del día de las madres, se apostaron en las instalaciones de la Base 38 de la Policía de Investigación, en donde colocaron pequeños mosaicos, con los rostros de los desaparecidos.

Con información de: Christian Jiménez, Irma Mejía, Gladys Navarro, Paola Gamboa, Javier Cabrera

