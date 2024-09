Chilpancingo.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que detuvo al alcalde suplente de Copala, el capitán de la Marina retirado, Rogelio Lozano Pérez, por su probable participación en la desaparición de una persona a un día que rindiera protesta como presidente municipal.

La tarde de este domingo, Lozano Pérez fue detenido en Copala por policías ministeriales. Casi de inmediato, un grupo de pobladores bloqueó la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional en protestas por la aprehensión de edil suplente.

Sin embargo, minutos después la FGE informó, a través de un comunicado, que Lozano Pérez fue detenido acusado de haber participado en la desaparición de una persona.

“Trabajos de campo y gabinete desarrollados por agentes de la policía investigadora ministerial, permitieron la localización y captura del imputado en calles del municipio de Copala, mismo que al ser plenamente identificado, fue notificado del mandamiento judicial en su contra”, dijo la fiscalía en el comunicado.

De manera extraoficial se supo que Lozano Pérez fue detenido por su probable participación en la privación ilegal de una mujer ocurrida este 10 de septiembre.

De acuerdo a fuentes de la fiscalía, la mujer fue privada de su libertad el pasado 10 de septiembre y durante siete días estuvo privada de su libertad.

Este lunes, en Guerrero hay cambio de gobierno en todos los ayuntamientos, incluyendo el de Copala.

Lozano Pérez era el suplente del alcalde electo de Copala, Salvador Villalba Flores, quien fue asesinado la madrugada del 17 de junio en la comunidad de San Pedro las playas, en Acapulco.

Esa madrugada, Villalba Flores viajaba en un autobús de regreso a Copala después de un viaje que realizó a la Ciudad de México. Según el reporte policiaco un grupo armado detuvo el autobús en la comunidad de San Pedro las Playas, se subió un hombre y con la fotografía de alcalde electo en la mano, lo buscó, cuando lo localizó le disparó en cuatro ocasiones, una de ellas en la cabeza.

En Copala este último proceso electoral estuvo marcado por la violencia. Desde antes de que comenzara, inició la violencia. A finales de junio del 2023, hombres armados se llevaron a González Ríos y estuvo desaparecido dos días. Al tercero, apareció en un camino rural en el municipio de Florencio Villarreal muerto. Su cadáver tenía señas de tortura.

Días después, la familia de González Ríos publicó en redes sociales un video.

En el video, González Ríos denunció que un mes atrás fue amenazado por la entonces alcaldesa de Copala, la perredista Guadalupe García Villalva, para que no compitiera por la alcaldía en 2024.

“Desde el 1 de mayo un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga un lado y que no participe en la política para que la presidenta municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a sus allegados”, dijo González Ríos en un video que grabó y que dijo que se difundiera si algo le pasaba.

García Villalba ahora es diputada local por Morena.

En este proceso electoral, Candi Espinosa Ríos, hermana de González Ríos, se postuló como candidata del PVEM a la alcaldía de Copala, sin embargo renunció días antes de que iniciara por amenazas y porque ninguna autoridad le dio protección.

Sin embargo, el equipo de González Ríos apoyó al candidato a la alcaldía del partido local México Avanza; Salvador Villalva Flores, capitán de la Marina en retiro y primo de la alcaldesa García Villalva.

