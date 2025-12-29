En la capital del estado, agentes de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Miguel “N”, de 28 años de edad, como presunto responsable del delito de feminicidio agravado de la joven Guadalupe “N”, de 24 años, quien fue privada de la vida durante los festejos de Nochebuena.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron la madrugada del 25 de diciembre, en la sindicatura de Sanalona, en la parte oriente de la capital del estado, cuando el presunto agresor atacó a su víctima con un arma de fuego, causándole la muerte.

Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones detuvieron en Culiacán a Miguel “N”, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro y posteriormente recluido en el penal de Culiacán.

Según los datos recabados, en plenos festejos de Nochebuena, en la sindicatura de Sanalona, la joven Guadalupe “N” fue asesinada de varios disparos por su expareja, convirtiéndose en la segunda mujer privada de la vida en hechos de esta naturaleza.

Las autoridades fueron notificadas por detonaciones de arma de fuego en la zona y, al acudir a verificar, se informó que familiares de la víctima la trasladaron gravemente herida a un hospital privado.

Durante el traslado al hospital, Guadalupe “N” falleció en el camino a causa de los disparos, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para dar fe del deceso.

De acuerdo con la información oficial, el presunto responsable, identificado como su expareja sentimental, se presentó en los festejos de Nochebuena y sin mediar palabra le disparó en varias ocasiones.

