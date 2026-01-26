El ex comandante de la Policía Municipal de Poza Rica, asentado en el norte de Veracruz, fue aprehendido señalado del presunto delito de extorsión agravada.

Fueron elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo la detención del ex jefe policial y policía en activo Efigenio “N”.

El organismo informó que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra del servidor público municipal.

Las autoridades ministeriales lo señalan como presunto responsable del delito de extorsión agravada, cometido en agravio de dos víctimas cuya identidad se encuentra legalmente reservada.

El detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional competente, a fin de que se determine su situación jurídica.

El detenido se desempeñó como jefe policiaco en el 2025 en dicho municipio gobernado por Morena.

