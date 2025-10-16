La Paz.- Autoridades del Ayuntamiento de La Paz confirmaron que detectaron un presunto desfalco de 21 millones de pesos en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, la Fiscalía Estatal Anticorrupción investiga el caso.

La directora del organismo, Zulema Lazos Ramírez, informó que el faltante se identificó en diciembre del año pasado y en el mes de enero de este año se interpuso una denuncia formal contra quien o quienes resulten responsables, misma que fue ampliada en marzo tras detectarse nuevos elementos contables.

“Se ha mantenido la comunicación con las autoridades de la Fiscalía para coadyuvar en el desarrollo de la investigación”, agregó la funcionaria.

Lazos Ramírez precisó que además del proceso penal, el organismo municipal abrió carpetas de investigación administrativas para determinar faltas cometidas por servidores públicos que pudieran estar involucrados en los hechos.

“La investigación está abierta y el organismo continúa colaborando con las autoridades correspondientes”, expuso.

Adicional a este caso, el contralor del Ayuntamiento, Pável Castro Ríos, confirmó que actualmente se mantienen 21 carpetas de investigación activas por presuntos hechos de corrupción en distintas áreas del gobierno local.

Señaló que de estas, 13 corresponden a la expedición de licencias falsas para la venta de bebidas alcohólicas y las restantes se relacionan con posibles abusos de atribuciones, cohecho y redes de corrupción detectadas en Protección Civil, Obras Públicas, Comercio Catastro y Panteones.

Entre los casos señalados por la Contraloría, se documentaron ventas irregulares de fosas dobles o triples, cuyos recursos no ingresaron al erario, así como manipulación de claves catastrales para reducir pagos al Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI).

Castro Ríos indicó que algunos funcionarios han sido temporalmente de sus cargos o sancionados con reducciones salariales de hasta 70 por ciento mientras avanzan las investigaciones.

El funcionario reiteró que el Ayuntamiento trabaja en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción del Estado y con los órganos de control interno para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

La alcaldesa Milena Quiroga Romero -de extracción morenista- afirmó que su administración está comprometida con el combate a la corrupción.

“Desde que entramos a la administración hemos presentado denuncias por fallas administrativas o porque las han cometido personal fuera que se hace pasar por trabajadores de esta administración. Tenemos transparencia en el manejo de recursos públicos y en la administración”, puntualizó.

