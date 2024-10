TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Posterior a un ataque armado de un grupo de delincuentes que dejó muertos a dos delincuentes y un agente de seguridad, la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci Diestel, pidió la renuncia de los directores de la Policía Municipal, Rafael Eduardo Castro Reynaga y de Tránsito Municipal, Jorge Arturo Jiménez del Carmen, entre otros.

Ricci Diestel informó además que uno de los presuntos delincuentes que fue herido, falleció en el hospital este jueves, con el que ascienden a dos los agresores muertos.

La policía municipal de San Cristóbal de las Casas, por su parte, informó en un comunicado que el ataque en contra de los policías se cometió a las once de la noche del miércoles cuando al revisar un taxi fueron agredidos a balazos. En el ataque murió un agente.

Los policías repelieron la agresión, con saldo de un presunto delincuente muerto e hirieron a otro; arrestaron a tres de ellos, además aseguraron siete armas largas y el taxi que fue reportado como robado.

Ricci Diestel, afirmó en redes sociales que ella llegó al sitio del ataque antes que el director de la Policía Municipal y del de Tránsito, quienes llevan 48 horas en el cargo. La presidente municipal tomó posesión del cargo el pasado martes.

Así que se les pidió la renuncia inmediata a los directores de la policía, de Tránsito y a otros que iban con ellos, porque "no vamos a permitir que no trabaje ningún director y no den resultados a la ciudadanía, su responsabilidad es trabajar por el bien de San Cristóbal de las Casas", aseguró.

Una vez que le avisaron de la agresión a la policía se trasladó “de inmediato al lugar. Ahí estuvimos y presenciamos la detención de otra persona".

"Estuvimos acompañando a los policías hasta que levantaron el cuerpo de un compañero de este ayuntamiento”, detalló la servidora pública.

El trabajo será las 24 horas por el bien común y para dar los mejores resultados. "Anoche combatimos a delincuentes de alto calibre, la respuesta fue muy buena; aseguraron siete armas y un vehículo robado; estamos dando resultados desde el inicio”, recalcó.

Fabiola Ricci dijo que el agente de seguridad llamado Amadeo, no llevaba el chaleco antibalas, por tanto, dijo que la mañana de este jueves los exhortó a tomar las medidas preventivas para evitar más daños.

Se trata, dijo la alcaldesa, de delincuencia organizada y es complicado ponerle un alto; la Policía Municipal lo está haciendo, finalizó.





