Juchitán, Oax.– Deslaves, derrumbes, caída de un puente-vado, así como la crecida de ríos y arroyos, provocados por una inusual lluvia intensa, mantienen incomunicados a unos 300 pobladores de la comunidad La Libertad, de Santa María Chimalapa.

"El (pasado) 19 de febrero, nos cayó una lluvia que en 30 años o más, no habíamos visto aquí", dijo el secretario auxiliar de bienes comunales de La Libertad, Javier Gómez Pérez, quien añadió que por ahora nadie puede salir debido a derrumbes a lo largo de 15 kilómetros de caminos.

La Libertad es una población donde viven 300 personas, que se localiza en la parte nororiente de su cabecera municipal. Se entra por Cintalapa, Chiapas y después del ejido Rafael Cal y Mayor, hay una desviación hacia una terracería de 15 kilómetros para llegar al pueblo.

Lee también Gusano barrenador afecta 500 hectáreas de cultivo de café en Oaxaca; se desconocen las perdidas que puede generar

Por la lluvia en la región de Oaxaca, se reportan deslaves, derrumbes y caída de un puente-vado (21/02/2025). Foto: Especial

Por ahora, con el lodo y agua que dejaron las lluvias, nadie puede entrar a sus parcelas para revisar el ganado y los cultivos de maíz y frijoles que se inundaron de tanta lluvia. Ni con los caballos podemos avanzar, dijo.

"Un puente-vado, se lo llevó la corriente de un arroyo que creció mucho. Dos viviendas de los compañeros Miguel Pech y Pedro Háramo, estuvieron a punto de colapsar con el derrumbe de un cerro. No pasó una desgracia y las familias están a salvo".

Denuncian falta de educación y servicios de salud

— ¿La escuela se inundó?

— Algo, hace más de un año que no tenemos maestros. Eran profesores de CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo). Los dos maestros se fueron hace tiempo porque nos dijeron que el pueblo está muy lejos.

El CONAFE, dice en su página de internet, forma parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que brinda servicios de educación comunitaria para el bienestar en localidades de alta y muy alta marginación, en donde no es posible contar con un servicio educativo regular.

"Los 60 niños ya no van a la escuela, antes se juntaban los de preescolar con primaria en los salones, ahora se juntan cuando van al campo, a ayudar con la siembra del maíz y los frijoles. Ojalá algún día nos vuelvan a mandar a los maestros para que los niños aprendan a leer".

Lee también Sección 22 del SNTE anuncia paro de labores en Oaxaca; acusa incumplimiento en entrega de útiles escolares y mobiliario

Los pobladores denuncian la falta de maestros en las escuelas de la región (21/02/2025). Foto: Especial

Sobre los servicios de salud comentan que: "No, ni médicos ni enfermeras. No tenemos ni casas de salud. Con las lluvias, hay mucha gente enferma de tos y gripa, pero nadie puede salir hasta Cintalapa, Chiapas, que está a tres horas de viaje. Pero los derrumbes y deslaves no dejan salir".

Con esta lluvia, la gente de afuera va a conocer cómo vivimos aquí, ya avisamos a Santa María, nos dijeron que vienen de Oaxaca a abrir el camino, ojalá, pero aquí con camino o sin camino no llega nada de los programas de Bienestar, ni para jóvenes, mujeres y menos para los abuelitos, dijo.

Mientras tanto, el presidente municipal de Santa María Chimalapa, Abel Antonio, dijo que una brigada de la Defensa Nacional y Protección Civil se dirigía hacia la comunidad de San Francisco la Paz, afectada por el desbordamiento del río Uxpanapa, y llevar la ayuda a mil 500 damnificados.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro