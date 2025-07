Un documental que planteaba, entre otras muchas cosas, cómo la fragmentación de la selva en el sureste mexicano afecta la coexistencia entre la fauna y los desarrollos humanos, turísticos y urbanos, fue presuntamente censurado en la oficial Radiotelevisión de Veracruz (RTV), denunció la productora Arleth Barradas Padilla.

Se trata de un trabajo que incluía testimonios diversos, de científicas, conservacionistas, guías de campo, ejidatarios y ciudadanas y el cual hablaba del Tren Maya, no como único eje, sino como una de las muchas infraestructuras que modifican los ecosistemas.

“La respuesta institucional fue la censura. La interpretación fue miope, reduccionista y profundamente descontextualizada: se ignoraron todas las variables del documental y solo se fijaron en el fragmento incómodo”, acusó.

En una carta abierta, denunció que a partir de ese hecho comenzó una cadena de represalias, aislamiento laboral, retiro de proyectos, bloqueo institucional y finalmente su despido injustificado.

“Lo que hoy duele no es solo mi despido. Es ver que quienes están al frente no representan la esencia de esta institución. No es RTV la que falla, son los funcionarios en turno, los que no han sabido ver ni valorar la riqueza de lo que ahí se construyó durante años”, acusó.

Barradas Padilla detalló que el documental que motivó la censura habla, entre muchas otras cosas, de la fragmentación de la selva, del desarrollo mal planeado, y de cómo la fauna intenta coexistir a pesar de nosotros.

“Menciona, sí, al Tren. Pero también recoge las voces de niñas y niños que reflexionan sobre su entorno, de comunidades que resisten, de investigadores que diagnostican”, dijo.

Recordó que desde la televisora oficial han servido a gobiernos de todos los colores, siempre desde la base, con la convicción de que RTV debe servir a la población, no a los intereses personales o partidistas.

