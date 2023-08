Michoacán.- El presidente municipal de Tangancícuaro, Michoacán, David Melgoza Montañez, fue denunciado por sus vecinos de matar a tiros, junto con uno de sus escoltas, a dos perritos.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 7:30 de la noche, sobre la calle Vicente Suárez de la colonia Santa Anita, de ese municipio.

Roberto Armando, el propietario de Buba y Canelita, cuenta que sus dos lomitos se salieron a la calle, mientras él sacaba su motocicleta de la cochera.

“Fui a buscarlos alrededor de la cuadra y cuando iba llegando aquí a la casa otra vez, vi al presidente municipal sacar un arma y les disparó a los dos perritos. Solo le dije que por qué los mataba; que ya los dejara en paz y no dijo nada, solo se fue; se fue con sus dos guardaespaldas y fue todo”, explicó.

El propietario de los dos lomitos reveló que en el momento en el que el alcalde de extracción morenista les disparó, había niños que jugaban en la calle, lo cual le dio mucho miedo.

“Pues sí me dio miedo, pero pues ver a tus dos perros morir al mismo tiempo, pues está feo. Sí, había unos niños; también unos primitos y pues todo el vecindario escuchó las balas, los disparos que hizo el presidente Melgoza”, sostuvo el joven.

Los demás vecinos de David Melgoza se dijeron indignados ante lo ocurrido.

Reprocharon que en ese municipio no se permitan los cuetes, pero sí el uso de armas.

Aseguran que Buba y Canelita eran ejemplares muy amigables y que incluso convivían con otros lomitos de la colonia y hasta con los niños.

En #Video, los momentos previos y posteriores al asesinato a balazos de dos lomitos, a manos del presidente municipal de #Tangancícuaro, #Michoacán, David Melgoza Montañez, quien no ha dado la cara, sobre este tema. La Fiscalía de Michoacán, ya inició las investigaciones. pic.twitter.com/Pq9xb1YsFm — Carlos Ángel Arrieta (@CarlosArrietaLl) August 10, 2023

Daysi Rosales no pudo contener el llanto y dijo que “es una indignación para todos nosotros los que amamos los peludos, que pase esto”.

“Tengo dos chihuahuas, salen y juegan siempre con ellos (Buba y Canelita). No son perros agresivos. Nunca han sido perros agresivos”.

La cámara de seguridad de una vivienda cercana captó cuando Buba y Canelita corren por la acera de la casa del alcalde y atraviesan intempestivamente la calle.

Posteriormente, se ve al presidente municipal con un objeto en la mano, que los vecinos aseguran era un arma, así como a sus dos escoltas, en dirección hacia los ejemplares.

Segundos después, la cámara de videovigilancia capta de regreso al alcalde y a sus escoltas, rumbo a su casa, luego de dispararle hasta matar a tiros a los perritos.

Al lugar llegó personal de la Fiscalía de Michoacán para levantar los cuerpos de los perros muertos a tiros e iniciar las investigaciones correspondientes.

Los expertos de la FGE encontraron casquillos percutidos de balas calibre .9 milímetros, que ya son parte de las evidencias periciales.

“En Michoacán, condenamos el maltrato y la crueldad hacia los animales, más aún cuando en estos actos participan autoridades que están obligadas a trabajar para consolidar la cultura de la paz y el respeto a la vida. Confiamos en que la Fiscalía General del Estado realizará una investigación imparcial para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”, publicó en su cuenta de Twitter el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El silencio del alcalde también provocó que los vecinos se manifestaran esta mañana en la presidencia municipal, para exigir justicia por Buba y Canelita.





Alcalde reconoce ataque a Buba y Canelita

Luego de la manifestación en su contra, el alcalde habló ante algunos medios de comunicación y reconoció que sí les disparó a los perros.

David Melgoza argumentó que les disparó a los perros porque podrían poner en riesgo la integridad de las personas y que porque según atacaron a una de sus mascotas.

Aunque, contradictoriamente, dice que no había nadie más en las calles, versión distinta a la de los vecinos, que señalan que había niños y que Buba y Canelita eran amigables.

Melgoza Montañez mostró unos videos en los que reitera la agresión a su perrita, narrativa que no se ve en las imágenes, pues solo se observa que los ejemplares entran y de inmediato salen de su casa.

Asegura que, “como se ve en los videos que les presento, yo no perseguí a esos perros”, dice en una parte de su conferencia; sin embargo, en otra acepta que se salió tras ellos y que su jefe de escoltas detrás de él.

Como arriba se menciona, la cámara de vigilancia de uno de los vecinos graba los momentos en los que se ve claramente que se dirigen hacia donde están los animales.

“Me alcanza el jefe de seguridad y me pregunta: ‘¿a dónde va?’ y le dije: vamos a hablar con el dueño. Estos perros pueden morder a alguien”, dice.

Señala que “En cuanto estoy hablando de eso, se dejan venir los perros; el capitán me da su pistola y me dice: ‘cuidado, porque trae cartucho arriba’; me volteo, le hago un disparo al primer perro que viene de frente; más o menos le disparo a tres metros de distancia. El otro perro viene atrás, se me encasquilla la pistola en ese momento del segundo disparo, cerrojeo el cartucho y hago el otro disparo. Fueron dos disparos, exclusivamente”, acepta públicamente, el presidente municipal.

Reconoce alcalde de #Tangancícuaro, #Michoacán , David Melgoza Montañez, que sí le disparó a los lomitos Buna y Canelita, pero que solo fue un tiro a casa uno, para evitar que atacaran a alguien. Vecinos le dicen que miente, porque eran muy nobles. pic.twitter.com/wuhZLLY0GN — Carlos Ángel Arrieta (@CarlosArrietaLl) August 10, 2023









PVEM exige esclarecimiento del responsable de agresión a Buba y Canela

Ernesto Núñez Aguilar, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, condenó lo sucedido en el municipio de Tangancícuaro y pidió se esclarezca el tema a la brevedad.

“Siempre estaremos del lado del respeto y buen cuidado de los animales y del medio ambiente, merecen un buen trato y vida digna”.

A través de un comunicado, Núñez Aguilar insistió en que las autoridades tienen que actuar a la brevedad, ya que hay videos y fotografías que demuestran la probable culpabilidad del agresor.

“Sin importar colores de quien gobierna en dicho municipio, no se puede dejar pasar por alto este acto tan lamentable en contra de Buba y Canela”, apuntó.



