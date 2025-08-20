Tuxtla Gutiérrez.- La delincuencia organizada que opera en Guatemala busca desacreditar la estrategia de seguridad pública que ha traído tranquilidad y paz social a Chiapas y trata de menoscabar las acciones legales e infundir que en el estado se realizan desplazamientos forzados por la delincuencia, afirmó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En una publicación en su red social Facebook, el mandatario expresó que es doloroso reconocer, y aunque no fue en su tiempo, que el tejido social se coludió con el crimen organizado.

Precisó que hubo una organización denominada "El Maíz", encabezada por un sujeto conocido como “El Colocho”, quien se encuentra actualmente con total impunidad en Guatemala, donde en esos tiempos se cometieron cobros de piso, extorsiones y desapariciones de personas que fueron el resultado de una ausencia de legalidad.

Pero actualmente, destacó, se tienen todas las garantías de la aplicación de la ley "que es transparente y sin sesgo".

Ramírez Aguilar enfatizó que la delincuencia organizada que opera en Guatemala "quiere desacreditar nuestra estrategia de seguridad pública que ha dado tranquilidad y paz social a Chiapas".

Esa delincuencia, apuntaló, "trata de menoscabar nuestras acciones y querer infundir que en Chiapas hay desplazamientos forzados por la delincuencia".

"Niego categóricamente ese hecho, pues hemos visitado y llevado a cabo nuestras mesas de paz en la región. Estoy consciente de que quieren actuar confundiendo a la opinión pública diciendo que en Chiapas no se actúa con imparcialidad", asentó Ramírez Aguilar.

En contraparte, aseguró que su gobierno "es honesto, con autoridad moral, y si hay una prueba en contra, que se exponga, pues estamos sujetos a las investigaciones judiciales correspondientes".

El mandatario chiapaneco recalcó que seguirá actuando con legalidad, transparencia, autoridad moral y garantizará la tranquilidad y la paz social en la entidad federativa.

