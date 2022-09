Dedican “Burrito DesEbrad” a Marcelo Ebrard en negocio de Ciudad Juárez 

“Si vienes a Juárez y no comes burritos de El Centenario es como si no vinieras”, dice Yogas Badillo, quien es estudiante de turismo y nieto del dueño de uno de los locales de burritos más tradicionales en Ciudad Juárez, y donde hace semanas en su menú se agregó el de “DesEbrad”.

El Centenario, es un pequeño local de venta de burritos ubicado en la colonia Partido Romero, donde destaca la venta de este alimento en diferentes guisos como lo son deshebrada a la mexicana, chile relleno, aguacate, pollo, entre otros.

Hace unas semanas visitó la frontera de Ciudad Juárez, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad y aprovechó para acudir a comer a este lugar, y a decir de los encargados del negocio el favorito fue el de carne deshebrada a la mexicana con aguacate, por lo cual en el lugar se colocó una cartulina con la imagen del canciller y el hombre del burrito en su honor.

El joven relata que fue unos días antes que se les informó que el canciller Marcelo Ebrad acudiría a el negocio, por lo cual comenzaron con la limpieza y seguridad del pequeño local.

“Cuando él viene como que ya tenía noción de este lugar, porque anteriormente él ya venía aquí en vacaciones. Los prueba (los burritos) y se quedó fascinado”, destaca el nieto del dueño del lugar quien trabaja por las tardes en el negocio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Yogas cuenta que tuvo la oportunidad de platicar con el canciller, y días después acudió una persona que acompañó al funcionario federal en esa ocasión y les llevó la cartulina con el dibujo.

“Antes de eso nosotros ya teníamos el chiste de que los burritos ya no eran de deshebrada, eran de desEbrad por el nombre de él”.



Foto: Paola Gamboa/ EL UNIVERSAL

Los encargados del lugar aseguran que aunque los burritos siguen pidiéndose de forma tradicional, existen aquellos clientes que lo piden en honor al canciller.

EL UNIVERSAL acudió a este lugar, donde se constató como el burrito de ese guiso es el más solicitado, además de que los clientes que llegan preguntan el porqué de la cartulina en su pared, donde se observa el dibujo del funcionario federal.



Burritos de deshebrada, los más vendidos

En Ciudad Juárez existen cientos de negocios de venta de burritos de todos los guisos posibles, ya que es el alimento más tradicional de la frontera.

Aún y con ello, lo que distingue a negocios como El Centenario, es que en este lugar aún se hacen a mano las tortillas de harina para cada burrito y se preparan desde cero cada uno de los guisos que se venden.

El de deshebrada a la mexicana es el más pedido, por lo cual en este establecimiento se llegan a comprar hasta 20 kilos de carne por día, los cuales en ocasiones se llegan a terminar en una mañana.

“El de deshebrada es el más vendido, de ahí le sigue el chile relleno, pero cuando se dio el boom de cuando vino Marcelo, vino mucha gente queriendo saber dónde se sentó, qué pidió, qué tomó, entonces muchas personas vienen por eso”.

Aunque el lugar es pequeño, en algunas horas del día se llena de personas que acuden por los burritos para llevar o comer, ya sea fuera del lugar o en los pocos lugares que hay dentro del establecimiento.

Negocio familiar y lleno de historia

El Centenario es un pequeño local donde apenas caben cinco personas, ya que está ubicado en los edificios antiguos de la avenida 16 de Septiembre entre las calles Bartolomé de las Casas y Emilia Calvillo de la colonia Partido Romero.

Dentro del local está una pequeña estufa donde los trabajadores preparan al momento los alimentos que los clientes piden.

A decir del nieto del actual dueño, este lugar comenzó primero como un local donde se vendían lonches y después en 1952 aproximadamente se comenzaron a vender los burritos.



Foto: Paola Gamboa/ EL UNIVERSAL

“Es uno de los pocos lugares tradicionales de venta de burritos en Ciudad Juárez porque ya muchos ya están modernizados, ya venden gran variedad de guisados, de platillos. Lo tradicional aquí en El Centenario, son la carne deshebrada, el pollo, relleno, frijoles y burritos de aguacate y recientemente el de machaca con huevo y carne deshebrada”.

Al ser un negocio familiar el que personas como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores pasen a degustar un burrito, representa nervios y emoción, debido a que se da a conocer más el lugar y su historia.

“Me da mucha emoción y nervios, emoción porque reconocen el lugar porque es uno de los más históricos de aquí de Juárez. Si llegas a Juárez tienes por lo menos que probar un burrito de aquí de El Centenario o de otro lado, pero muchos dicen, si vienes a Juárez y no comes un burrito de El Centenario no viniste a Juárez y eso aplicaría para el canciller”, concluye el Yogas.



