Luego de una incansable lucha pidiendo justicia por la muerte de Fernanda Morán, este día la madre de la joven celebró que a dos años y nueve meses de que Marco “N” asesinó a su hija, finalmente se hizo justicia con la sentencia de 70 años de cárcel, pena máxima para el delito de feminicidio, dictada por el tribunal de juicio oral la tarde de este miércoles 28 de junio.

La Fiscalía General del Estado (FGESLP) detalló que fue en un juicio oral donde la autoridad judicial decretó la sentencia condenatoria en contra de Marco N, a quien le indicó los montos que deberá realizar para el pago de la reparación del daño y una sanción pecuniaria.

El sentenciado fue declarado culpable de privar de la vida a Fernanda “N”, y de inhumar su cuerpo en el patio trasero de su casa en la colonia Valle Dorado, en septiembre del 2020.

Jazmín Rodríguez, madre de Fernanda Morán, escribió en la página "Unidos por encontrarte Fernanda Guadalupe Morán Rodríguez" que en la búsqueda de justicia desde el primer día se enfrentó a una lucha contra el sistema, un camino tortuoso que logró soportar cada día con la esperanza de que la muerte de Fernanda no quedará impune y que su feminicida Marco N, no volviera a dañar a ninguna otra mujer.

"Tengo emociones encontradas, luché contra el sistema, pero claro que se puede, claro está que como víctimas indirectas tenemos que exigir justicia y no rendirnos, sé por mí misma que es un camino largo y tortuoso. Pero si nos rendimos, no lograremos nuestro objetivo, hacerles justicia a nuestras hijas, sé y estoy consciente que nada ni nadie me regresará a FER pero tengo mi conciencia tranquila que el feminicida de mi hija tampoco jamás estará en las calles volviendo hacerle daño a ninguna mujer".

El feminicidio de Fernanda Morán

Fernanda Moran, joven madre de 21 años de edad fue reportada como desaparecida el 7 de septiembre del 2020, la última vez que fue vista fue en el barrio de San Miguelito, su familia desde el inicio alertó que lo último que supieron de ella fue mediante una llamada que duró 26 segundos y en la que entre gritos pedía auxilio señalando haber sufrido un ataque por parte de su expareja, sin embargo, la ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado se emitió una semana después.

Pese a los señalamientos de la familia y la exigencia de que se investigará a Marco “N”, su expareja, fue seis meses después hasta el 29 de marzo del 2021cuando un albañil encontró los restos de Fernanda enterrados en el patio del domicilio del imputado.

Tras la recuperación del cuerpo y la necropsia de ley, se corroboró que se trataba de Fernanda Moran y que fue asesinada a unas horas de haber sido secuestrada. Marco N fue aprehendido el 12 de abril.

Marco “N” fue informado de su sentencia y deberá pasar los 70 años de prisión recluido en el centro penitenciario La Pila.









