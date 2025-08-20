Culiacán.- Un Juez de Control y Enjuiciamiento impuso una pena de 50 años de prisión a Luis “N”, acusado de 11 causas penales entre ellas por el asesinato de un agente de investigación de la Fiscalía General del Estado, cuando intentaron detenerlo.

Al inculpado, adicional a la pena de 50 años de prisión, se le fijó el pago de una multa de 104 mil pesos y el pago por el concepto de reparación del daño por la cantidad de 666 mil pesos.

Según las investigaciones, el día 7 de diciembre del 2022, el agente de investigación Cesar “N” intento detener a los ocupantes de un vehículo Beat, a los cuales les cerró el paso por el Boulevard Mario López Valdez, en la parte nor-poniente de Culiacán, por lo que estos le dispararon en varias ocasiones, este logró responder la agresión, pero resultó gravemente herido.

El agente de 52 años y adscrito a la Unidad de Aprehensiones logró solicitar apoyo, lo que permitió la detención del sentenciado, en tanto que César “N” falleció poco después a causa de las heridas que recibió en el cumplimiento de su deber.

A Luis “N” se le atribuyó haber participado en nueve robos cometidos en establecimientos comerciales y en dos asaltos bancarios registrados entre el mes de abril del año 2021 y noviembre del 2022, en los municipios de Culiacán y Navolato.

En las investigaciones de estos delitos se acreditó que en todos ellos este uso la violencia, al ingresar a los establecimientos comerciales y bancos, simulando ser un cliente y utilizando para ello un arma de fuego para amenazar al personal.

