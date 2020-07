Cuernavaca reanudará medidas de confinamiento por Covid-19

CUERNAVACA.- El alcalde Antonio Villalobos Adán afirmó que Cuernavaca acatará la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo fallo suprime el acuerdo de Cabildo del 21 de junio por el cual el edil y los regidores votaron por levantar el confinamiento por el Covid-19, a pesar de que el estado mantiene el semáforo epidemiológico en color rojo.

Después de una reunión con el cuerpo edilicio, el edil surgido de Morena señaló que la decisión de reactivar la economía por un periodo de 21 días fue a raíz de la desesperación de la ciudadanía ante el alto índice de actos ilícitos que se presentaron en la ciudad como el robo de vehículos y robo a transeúntes.

“La intención era estar a prueba 21 días, sabíamos perfectamente que el semáforo epidemiológico está en rojo, que no estábamos en las mejores condiciones, pero los brotes de violencia de grupos de una sociedad que requería de hacerse de servicios nos hizo voltear a ver a la población y arriesgarnos a este período de prueba de 21 días”, argumentó Villalobos Adán.

El miércoles la SCJN concedió la medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo de Morelos, respecto del acuerdo relativo a la reapertura socioeconómica en el municipio de Cuernavaca, derivado de la sesión de cabildo del 21 de junio de 2020, para los efectos y consecuencias que se señalan en este proveído hasta en tanto se pronuncie al respecto del fondo del asunto.

Lee también: Freno al regreso al comercio en Cuernavaca causa enfrentamiento con ambulantes

Villalobos Adán no aclaró si con esta determinación los comerciantes que reiniciaron actividades el pasado 22 de junio deberán cerrar sus negocios, pero lamentó que el gobierno estatal no trabaje de la mano con los presidentes municipales y recurra a la Corte para interponer una controversia por un camino distinto y alejado de las condiciones que vive la capital.

Villalobos Adán se refirió a las controversias que presentó el Ejecutivo local contra las disposiciones de los Cabildos de Cuernavaca y Cuautla donde se permitió la reapertura de comercios con actividades no esenciales.

El Gobierno de Morelos emitió un comunicado y expresó que el mandatario Cuauhtémoc Blanco Bravo es sensible al impacto económico que conlleva la suspensión de actividades, sin embargo, reiniciar actividades no esenciales en este momento implicaría un costo altísimo en términos de salud, además de que podría traer como consecuencia que no haya avances en la semaforización por la maximización de contagios que podría detonarse.

“Es obligación del Estado apoyar a la ciudadanía para que pueda tomar las acciones más responsables en la emergencia que se enfrenta, las cuales si se cumplen estrictamente podrían conseguir que la total reapertura económica pueda ser una realidad lo antes posible; por lo que es importante destacar que en próximos días Morelos se ubicaría en el semáforo naranja, lo cual permitirá la reapertura económica de ciertas actividades”, dijo.

afcl/nv