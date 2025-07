Apatzingán, Michoacán.- Los permanentes ataques armados y con explosivos perpetrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación en contra de habitantes de las localidades rurales del municipio de Apatzingán, Michoacán, hizo que en los últimos días, creciera nuevamente el éxodo de familias que han tenido que dejar todo para salvar su vida.

Tan solo este viernes, una decena de familias enteras regresó a la comunidad de El Guayabo, para sacar algunas de sus pertenencias y documentos, pues llevan una semana bajo el fuego de esa organización criminal.

Los ataques, perpetrados desde la parte serrana de esa zona de la Tierra Caliente, ubicada a no más de 900 metros de la base militar, no cesan y no hay autoridad alguna que detenga las ofensivas de los grupos fuertemente armados del CJNG.

Alcaldesa abre canal de ayuda; "El desplazamiento es una realidad", dice

Ante desplazamiento forzado que azota a ese y otros municipios de la Tierra Caliente, la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo, confirmó que ese fenómeno migratorio de decenas de familias, obligadas a dejar su patrimonio por la violencia, es una realidad.

A través de un mensaje público, la presidenta municipal anunció que su administración, abrió un canal emergente de comunicación con familias de zona rurales desplazadas por la violencia, a quienes ofreció ayuda humanitaria.

La alcaldesa expuso que familias han tenido que salir de sus comunidades para refugiarse en la zona urbana de Apatzingán y poner a salvo sus vidas(25/07/25) Foto: Carlos Arrieta.

A través de una transmisión en vivo, Arreola Pichardo, reconoció que su municipio y la región Tierra Caliente atraviesan un “momento complicado” por la falta de seguridad y las complicaciones económicas.

Luego de ataques a la población y recientes confrontaciones entre grupos armados en localidades rurales de Apatzingán, la presidenta municipal dijo que “lo deseable es que no tuviéramos que enfrentar esta condición de inseguridad donde los daños colaterales, desafortunada y tristemente, muchas veces son los mayores, que hay mucha gente inocente de por medio en estos enfrentamientos”.

Expuso que familias han tenido que salir de sus comunidades para refugiarse en la zona urbana de Apatzingán y poner a salvo sus vidas, por ello pidió a los afectados ponerse en contacto con las autoridades municipales para recibir ayuda humanitaria.

“Hemos habilitado un número de teléfono para darle seguimiento a las personas que se encuentran en situación de desplazamiento por algún motivo de violencia en su comunidad. Tenemos familias dispersas ubicadas con sus amigos, con sus familiares en algunas casas, pero por supuesto entendemos que no se está trabajando, que hay una condición económica precaria y es ahí donde el ayuntamiento desea transmitirles que estamos para apoyarlos; ninguna persona debería enfrentar una situación de vulnerabilidad”, compartió.

La alcaldesa ofreció refugio temporal, colchonetas, cobijas, atención médica, medicamentos y alimentos a familias desplazadas por la violencia. (25/07/25) Foto: Carlos Arrieta.

Las familias desplazadas que requieran apoyo como un refugio temporal, colchonetas, cobijas, atención médica, medicamentos o alimentos, pueden comunicarse al teléfono 453-115-2551.

Fanny Arreola informó que ya se realizaron las gestiones con las autoridades y cuerpos policíacos de todos los niveles “intentando siempre que esta paz que necesitamos, nazca y surja”.

Destacó que tener contacto directo con las familias desplazadas permitirá tener un censo que se presentará al gobierno del estado y federal.

Otra preocupación, expuso, es la suspensión de clases debido a hechos violentos, por lo que valorarán la posibilidad de reponer clases con profesores dispuestos a apoyar en recuperación del ciclo escolar.

