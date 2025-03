El pleito legal entre la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle y el empresario Arturo Castagné -originado en campaña por la revelación de presuntas propiedades de la ex funcionaria federales- creció en las últimas horas.

Y es que se dio a conocer una resolución de una juez de distrito que ordena al empresario pagar 14 millones de pesos por "daño moral", a lo cual Castagné aseguró que jamás fue notificado legalmente y respondió que no se retractará.

De acuerdo con medios locales, la jueza del Juzgado Sexto del Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Yuriria Zoraya López Gaspar, sentenció al empresario a pagar una indemnización por “daño moral” por más de 14 millones a la ahora gobernadora morenista, sentencia que aún puede ser recurrida en otras instancias legales.

La autoridad judicial consideró que se trataron de “calumnias y difamaciones” las publicaciones que realizó el empresario durante la campaña electoral del año pasado, en las cuales dio a conocer una lista de presuntas propiedades de Nahle García.

Lee también Hallazgo en Rancho de Teuchitlán nos debe indignar: Iglesia; “hemos dejado de escuchar a las víctimas”, advierte

"Se declara que el demandado Arturo Castagné Couturier incurrió en conductas ilícitas que produjeron un daño moral a la ciudadana Norma Rocío Nahle García, por los motivos expuestos en el considerando IV de esta sentencia", destacó el resolutivo.

La jueza dijo que se trató de actos que buscaron “intimidar, insultar, humillar y menospreciar” a la candidata morenista.

Y ante la orden de la jueza Zoraya López de dar un plazo de cinco días para la reparación del daño, el empresario respondió jamás fue notificado y menos citado a alguna audiencia.

"Mis denuncias en contra de la señora, su esposo y sobrina jamás prosperaron aún y cuando las presenté en tiempo y forma con todas las pruebas", recriminó en sus redes sociales.

Lee también Hallan cinco cuerpos en Acultzingo, Veracruz; la Fiscalía investiga

Denunció que es es el nuevo México en el cual viviremos con lo que llamó "esta secta de políticos corruptos, delincuentes y autoritarios emborrachados de poder"? Sentenció que no se retractará y recordó que hay denuncias en contra de la hoy gobernadora, su esposo José Luis Peña Peña y su sobrina Maribel Hoyos Peña desde el mes de Abril del 2024.

"Documentadas con todas las pruebas, mismas que estaré publicando en los próximos días, usted es una mujer corrupta y la corrupción NO TIENE GÉNERO, hoy tiene todo el aparto gubernamental de su lado y ello NO ME AMEDRENTA, la razón y las pruebas están de mi lado tarde o temprano deberá pagar".





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL