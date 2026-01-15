Bajas temperaturas y vientos del norte de hasta 85 kilómetros por hora afectaron a territorio veracruzano por el paso del frente frío número 28.

La intensidad de los vientos fue menor a días pasados, sin embargo, siguieron prevaleciendo bajas temperaturas en la mayor parte del territorio estatal.

Durante la madrugada de este jueves, habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Xalapa sufrieron vientos de casi 60 kilómetros por hora, lo que generó caída de árboles y cortes de energía eléctrica.

La Dirección de Protección Civil de Xalapa atendió diversos reportes de afectaciones, entre los que destacan la caída de árboles y ramas, cableado y cortes de energía, sin que hasta el momento se registren personas heridas.

La directora de dicha área, Alma Fuertes Jara detalló que el personal operativo de la dependencia atendió distintas llamadas de la población relacionadas con la caída de ramas y árboles en las colonias Lomas de San Roque, El Mirador, Indeco Ánimas, la Unidad Habitacional Fovissste, Acueducto, Progreso Macuiltépetl, María Esther y Laureles.

Además, se atendieron cortos circuitos y afectaciones a la red de cableado en las colonias Álvaro Obregón, Campo Nuevo y Centro, así como reportes de afectaciones en un alero en la colonia J. J. Panes, un poste caído en la colonia Benito Juárez y la caída de tinacos en la colonia Francisco I. Madero, donde se contó el apoyo de personal de la Dirección de Alumbrado Público y la CFE.

La funcionaria recordó que durante la temporada de Frentes Fríos es recomendable que la población fije bien sus toldos, techos y todos los objetos que puedan volar por las rachas de viento.

