Más Información

Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por cohecho; indagatoria está relacionada con collar de 227 mil pesos

Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por cohecho; indagatoria está relacionada con collar de 227 mil pesos

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Redadas, tiroteos y muerte de migrantes en Estados Unidos; los casos que exhiben el lado oscuro del ICE

Redadas, tiroteos y muerte de migrantes en Estados Unidos; los casos que exhiben el lado oscuro del ICE

Tren Interoceánico sigue parado; continúan suspendidas las corridas en dos líneas

Tren Interoceánico sigue parado; continúan suspendidas las corridas en dos líneas

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Tlaxiaco.— En los primeros siete días de enero de 2026, se denunció la desaparición de cinco mujeres en Oaxaca; sin embargo, ya fueron localizadas tres y continúa la búsqueda de dos de ellas.

Familiares de Maribel Rojas Santiago, de 30 años de edad, piden ayuda para localizar a la joven originaria de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, quien fue vista por última vez el pasado domingo en la ciudad de Tlaxiaco.

“Cualquier información, por mínima que parezca, resulta relevante —si alguien la ha visto recientemente, ha tenido contacto con ella— puede ser de gran ayuda, si cuentan con algún dato que pueda aportar claridad o ayudarnos a localizarla, agradecería mucho que me lo hiciera saber”, pidió la basquetbolista Itavi Rojas, hermana de Maribel.

Cuando Maribel desapareció vestía un suéter tejido de color azul marino con puntos blancos y rosas, pantalón de mezclilla y tenis deportivos.

De acuerdo con la Unidad de Personas Desaparecidas y no Localizadas (DNOL), hasta este miércoles, permanecen desaparecidas dos mujeres, aunque no especificó en qué condiciones fueron localizadas las otras tres: Rebeca Anahí Gómez Peralta, Renata Monserrat Gómez Peralta y Adriana Benítez Ramos.

En tanto, también continúa la búsqueda de Zenaida Miranda Esperón, de 45 años, quien fue vista por última vez el 5 de enero en la colonia Lomas Panorámicas de Oaxaca de Juárez.

Entre sus señas particulares está una cicatriz en la rodilla izquierda. Zenaida usaba un vestido de mezclilla azul marino, zapatos de piso color negro, suéter negro corto y llevaba una mochila pequeña de color negra.

De acuerdo con la organización feminista Consorcio Oaxaca, hay al menos mil 139 mujeres desaparecidas en la entidad oaxaqueña, de diciembre de 2022 a 24 de noviembre de 2025.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]