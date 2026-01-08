Tlaxiaco.— En los primeros siete días de enero de 2026, se denunció la desaparición de cinco mujeres en Oaxaca; sin embargo, ya fueron localizadas tres y continúa la búsqueda de dos de ellas.

Familiares de Maribel Rojas Santiago, de 30 años de edad, piden ayuda para localizar a la joven originaria de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, quien fue vista por última vez el pasado domingo en la ciudad de Tlaxiaco.

“Cualquier información, por mínima que parezca, resulta relevante —si alguien la ha visto recientemente, ha tenido contacto con ella— puede ser de gran ayuda, si cuentan con algún dato que pueda aportar claridad o ayudarnos a localizarla, agradecería mucho que me lo hiciera saber”, pidió la basquetbolista Itavi Rojas, hermana de Maribel.

Cuando Maribel desapareció vestía un suéter tejido de color azul marino con puntos blancos y rosas, pantalón de mezclilla y tenis deportivos.

De acuerdo con la Unidad de Personas Desaparecidas y no Localizadas (DNOL), hasta este miércoles, permanecen desaparecidas dos mujeres, aunque no especificó en qué condiciones fueron localizadas las otras tres: Rebeca Anahí Gómez Peralta, Renata Monserrat Gómez Peralta y Adriana Benítez Ramos.

En tanto, también continúa la búsqueda de Zenaida Miranda Esperón, de 45 años, quien fue vista por última vez el 5 de enero en la colonia Lomas Panorámicas de Oaxaca de Juárez.

Entre sus señas particulares está una cicatriz en la rodilla izquierda. Zenaida usaba un vestido de mezclilla azul marino, zapatos de piso color negro, suéter negro corto y llevaba una mochila pequeña de color negra.

De acuerdo con la organización feminista Consorcio Oaxaca, hay al menos mil 139 mujeres desaparecidas en la entidad oaxaqueña, de diciembre de 2022 a 24 de noviembre de 2025.