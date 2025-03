Mérida, Yucatán.- El Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad el dictamen que modifica la Constitución local en materia de reforma al Poder Judicial del Estado de Yucatán, permitiendo que la ciudadanía pueda elegir de manera libre y directa a magistrados, magistradas, jueces y juezas.

Durante la sesión, el diputado Wilmer Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, destacó que esta reforma es el resultado de un diálogo constante y la búsqueda de consensos en favor del pueblo yucateco.

“Hoy no pierde ningún partido político, hoy no pierde el PAN, hoy no pierde el PRI, hoy no pierde Movimiento Ciudadano, ni tampoco podemos tomar esto como un triunfo de MORENA. ¡Hoy gana el pueblo de Yucatán!”, expresó el también el Coordinador de la bancada de Morena.

Lee también Habitantes de Sisal, Yucatán denuncian devastación de manglares; Profepa acude para frenar acciones

"Estamos dando el primer paso en la transformación del sistema de justicia. No podemos hablar de cambio sin garantizar un acceso ágil y sin trabas; esta reforma busca consolidar la imparcialidad, la transparencia y la independencia judicial. Es un mandato ciudadano y nuestra obligación moral para hacerlo es imprescindible", expresó el legislador.

Por su parte, el diputado Alejandro Cuevas Mena (MORENA) presentó propuestas de modificación al dictamen, las cuales fueron aprobadas y anexadas al mismo.

Roger José Torres Peniche (PAN) aseguró que su bancada votó a favor, destacando que "reconocemos y valoramos la voluntad política de las y los diputados; hicimos a un lado intereses partidistas y nos enfocamos en el bienestar de los yucatecos".

Lee también Reportan caso de crueldad animal en Yucatán; conductor atropella a perro en repetidas ocasiones

El diputado del PRI, Gaspar Armando Quintal Parra manifestó su respeto al mandato del Congreso Federal, subrayando que "creemos en la democracia deliberativa, aquella que respeta el principio de mando de las mayorías pero que, a su vez, incluye la voz y aportación de las minorías".

El diputado Javier Renán Osante Solís (MC) señaló que este es un momento clave para el futuro de la justicia en el país, “la reforma ha sido aprobada con el fin de democratizar la impartición de justicia permitiendo que ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto del pueblo”.

Con la aprobación de esta reforma estatal, se cumple con lo establecido en la reforma constitucional federal aprobada el 11 de septiembre de 2024, que ordena a las Legislaturas locales adecuar su Constitución en un plazo de 180 días.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm/cr