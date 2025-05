Para dar cumplimiento a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los diputados de Tabasco, aprobaron una reforma a su Código Penal, para permitir el aborto de manera legal antes de las 12 semanas de gestación.

Y es que actualmente, se consideraba un delito y se castigaba con cárcel a las mujeres que se practicaran un aborto, así como a los médicos que con el consentimiento de la mujer embarazada o sin este les provocaran un aborto.

El coordinador de la bancada de Morena, Jorge Bracamonte, dijo reconocer que, no era un tema fácil y que muchos de los diputados no estaban de acuerdo, se trataba del cuarto mandato judicial que recibían y no podían desatender.

Los diputados aprobaron la despenalización del aborto este miércoles 14 de mayo. Foto: Arturo Hernández / EL UNIVERSAL

“Es un mandato judicial, la Suprema Corte nos está requiriendo que deroguemos ciertos artículos, nosotros habíamos estado alargando el tema, no es un tema para nosotros muy fácil, para ningún diputado lo es, son temas polémicos que no queríamos nosotros abordar.

“Nosotros tenemos una preocupación que suceda lo mismo que sucedió en el estado de Chihuahua, que estuvieron requiriendo al Congreso, el Congreso no legisla, emite una declaratoria de inconstitucionalidad la Suprema Corte donde permite abiertamente en los 9 meses el aborto en Chihuahua, nosotros no queremos que suceda eso en Tabasco”, afirmó.

Antes de aprobar la iniciativa, el presidente de la mesa directiva del Congreso, Marcos Rosendo Medina, criticó la instrucción del Juez, al señalar que, al obligar al Congreso a legislar para permitir el aborto, el Poder Judicial estaba asumiendo facultades que la Constitución no le conceden.

“Hace años que vengo observando que el Poder Judicial de la Federación le ha dado por legislar. No emito juicios de valor sobre los temas sobre los cuales legisla el Poder Judicial de la Federación, pero sí emito un rechazo a las formas y a la injerencia en lo que es una facultad de exclusiva de las diputadas y diputados”, expresó.

Indicó que, el último ordenamiento dictado por el juez segundo de distrito en el estado de Tabasco, Luis Enrique Pérez Chan, fue el día 7 de abril de 2025, mandataba al Congreso del Estado derogar las porciones normativas que penalizaban el aborto, antes de la última sesión de su periodo ordinario.

Pese a los señalamientos de los diputados locales, el dictamen de reformas fue aprobado con 33 votos a favor y sólo un voto en contra, del diputado del PRI, Fabian Granier y la diputada del PVEM, Lourdes Morales.

