Chilpancingo.— Este domingo concluyó el Acamoto, una edición que cerró con un saldo oficial de ocho detenidos, 331 motociclistas sancionados, 85 motos aseguradas. Esta ocasión, a diferencia del año pasado, no se registraron personas muertas ni heridas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco destacó “cero registro de decesos o hechos de gravedad” durante los tres días que duró este evento.

Precisó que las 331 infracciones a motociclistas se levantaron por diversas omisiones al Reglamento de Tránsito, mientras que las ocho personas detenidas fueron por distintas causas, como faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, así como por infracción al Reglamento de Tránsito.

“Estos importantes resultados y el decremento en las incidencias, en comparación con años anteriores, es el resultado directo de la estrecha coordinación y el esfuerzo conjunto entre la policía municipal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía estatal”, afirmó la dependencia en un comunicado.

Esta vez, elementos de la Guardia Nacional, la policía estatal y municipal no permitieron que los motociclistas cometieran abusos sin control, como sucedió en otras ocasiones.

Desde un inicio, policías y militares recibieron a los asistentes con retenes de revisión y los desalojaron con gas lacrimógeno durante las noches.

En la primera noche, los participantes del Acamoto intentaron tomar la Costera Miguel Alemán para comenzar a realizar acrobacias y arrancones, como lo han hecho desde hace dos décadas.

Sin embargo, la operación que implementó la policía estatal y la municipal junto con soldados de la Guardia Nacional lo impidieron, aunque no fue fácil porque los motociclistas pusieron resistencia.

Después de que elementos de la Guardia Nacional intentaran replegarlos hacia las orillas, se armó la trifulca, por lo que varios participantes resultaron golpeados y algunos más fueron detenidos.

Para inhibir la concentración, los policías y soldados comenzaron a lanzar gas lacrimógeno lo que provocó la molestia de los asistentes, ya que ahí también había niños presentes en el lugar.

La noche del sábado ocurrió lo mismo, pero esta vez en la zona de La Quebrada. Hubo empujones y golpes hasta que policías y militares los dispersaron con gas.

Este domingo se registró la salida de los motociclistas.