El Congreso de Quintana Roo fue tomado anoche por activistas de la Red Feminista, quienes se habían mantenido en plantón permanente afuera del recinto, desde el 25 de noviembre, para exigir que se dictamine y voten las iniciativas para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, presentadas ante la Legislatura.



El detonante para ocupar el interior del Congreso local, a decir de las propias activistas, fue que personal del recinto les anunció que cerrarían las instalaciones y no podrían ingresar a los sanitarios, ni resguardarse de la lluvia.



Durante la ocupación las activistas exigieron al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Gustavo Miranda -con quien se enlazaron vía telefónica- que el personal del Congreso que custodia la documentación y los murales pintados por Elio Carmichael, ubicados en el vestíbulo, abandonara el recinto y garantizaron que no habría daños a estas obras.



También demandaron que los empleados les dejasen de fotografiar y acosar, que les encendieran la luz y el aire acondicionado; y que se fijase una fecha para que las comisiones que dan seguimiento a las iniciativas que persiguen la despenalización del aborto, sesionen, dictaminen y voten.



Después de algunas horas se presentó la diputada Ana Pamplona, como parte de una comitiva legislativa, para escuchar las peticiones y darles garantías de no proceder legalmente en contra de quienes ocuparon el recinto legislativo.



Este sábado, las integrantes del colectivo dieron a conocer los acuerdos hechos con la comisión legislativa, entre ellos, refrendar que no se moverán del lugar hasta que se cumplan todas sus peticiones; y que los murales y documentación permanecerán intactos “mientras se garantice el respeto y seguridad de las mujeres” que integran el movimiento.

Aclararon que sólo se reunirán con las y los 25 diputados para tomar acuerdos; que se fije la fecha para la discusión de las iniciativas para despenalizar el aborto, así como las demandas hechas a la XVI Legislatura, contenidas en el pliego petitorio que se entregó al gobernador, Carlos Joaquín y a los diputados Miranda y Atenea Ricalde, el 16 de noviembre pasado.



Estas acciones legislativas son 10 y versan sobre la creación de un tipo penal de Feminicidio Infantil y Transfeminicidio en el Código Penal del estado; eliminar el artículo del PIN Parental de la iniciativa para reformar la Ley de Educación del estado e incluir en su lugar la Educación Integral de la Sexualidad; y contar con un padrón de agresores sexuales en el estado.



Además, la creación de un marco normativo para regular los medios de comunicación, que cumpla con los máximos estándares de protección a la información personal, imagen y dignidad de las mujeres víctimas de cualquier delito por razones de género.



Permitir la participación de la Red Feminista en las comisiones creadas por el Congreso para atender la violencia contra las mujeres; legislar sobre acoso callejero, autodefensa feminista y reformar la Ley de Movilidad, con perspectiva de género.



Se incluye la dictaminación y votación de las iniciativas sobre el aborto y elaborar una Ley sobre 3de3 contra la violencia para todo servidor público.

