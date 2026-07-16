Culiacán, Sin.- En la colonia Gabriel Leyva, de la ciudad de Mazatlán, fue asesinada de varios disparos la señora Blanca “N”, de 60 años de edad, por dos personas de apariencia jóvenes que viajaban en una motocicleta, con este nuevo ataque suman cinco el número de féminas que han perdido la vida en forma violenta en esta semana.

Los registros de la Fiscalía General del Estado, reflejan que los asesinatos de las personas del sexo femenino, en las que se encuentra una adolescente de nombre Luna Dayán “N”, de 17 años de edad, se han escenificado en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato.

Sobre el caso más reciente, la señora Blanca “N”, se encontraba sentada en el exterior de su casa, por el callejón Álvarez, de la colonia Gabriel Leyva, cuando arribaron dos personas jóvenes en una motocicleta y se estacionaron frente a la casa y sin medir palabra sacaron sus armas y le dispararon en repetidas ocasiones.

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Un dia antes, Luna Dayán “N”, de 17 años de edad, quien se encontraba en la recamara de su hogar, en la colonia los Huertos, en Culiacán, fue atacada a balazos por personas armadas que se introdujeron a la vivienda en forma violenta y le dispararon, esta fue llevada a un hospital, donde falleció horas después.

En la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, se presentó un caso similar, la joven Yajaira “N”, de 23 años de edad, vecina del callejón Ezequiel Valenzuela, fue privada de la vida dentro de su casa, por dos personas armadas que se introdujeron y luego de atacarla, estos abandonaron el lugar.

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Ruby “N”, el lunes pasado, fue asesinada, cuando se encontraba sentada afuera de una florería, ubicada por la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán sus agresores que circulaban en una motocicleta lograron huir del lugar.

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En el municipio de Mazatlán, fueron localizados los cuerpos de los hermanos, Arlyn Angelica de 35 años y Miguel Ángel “N”, de 37 años, vecinos de la ciudad de Culiacán, los cuales desaparecieron en el puerto, al viajar a festejar sus cumpleaños.

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