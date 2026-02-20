Más Información

Sheinbaum se une al reto "six-seven" en León; convive con estudiantes entre corazones y canciones de TikTok

Fiscal de Jalisco confirma desaparición del hijo del exsenador Jorge Preciado en Colima; niega que cuerpo haya sido localizado calcinado

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

3BallMTY regresa a los escenarios después de 10 años; se presenta en el EDC 2026

Trump excluye a productos bajo el T-MEC de nuevo arancel; firma orden para que entren en vigor casi de inmediato

Esta noche se registró un choque entre dos trenes de carga en el kilómetro 21 de la frontera de Nogales, Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que dicho accidente ferroviario se registró a la altura de la carretera. Las personas lesionadas están siendo atendidas por cuerpos de emergencia y personal médico en el lugar.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen presencia en la zona para coordinar las labores correspondientes. Se recomienda a la población evitar el área y permitir el libre acceso a las unidades de emergencia.

