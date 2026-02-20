Esta noche se registró un choque entre dos trenes de carga en el kilómetro 21 de la frontera de Nogales, Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que dicho accidente ferroviario se registró a la altura de la carretera. Las personas lesionadas están siendo atendidas por cuerpos de emergencia y personal médico en el lugar.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen presencia en la zona para coordinar las labores correspondientes. Se recomienda a la población evitar el área y permitir el libre acceso a las unidades de emergencia.

