Como cada año, el Grito de Independencia se escuchó la noche del 15 de septiembre en los más de 2 mil 400 municipios de todo el país. Y también, como cada año, hubo quienes, por los nervios o la emoción, olvidaron a los héroes que nos dieron patria.

En esta ocasión, la más señalada fue La Corregidora, conocida tradicionalmente como Josefa Ortiz de Domínguez y a quien la Presidenta Sheinbaum se refirió por su nombre de pila, Josefa Ortiz Téllez Girón. Sin embargo, al menos cuatro alcaldes le cambiaron el apellido.

En redes sociales se hizo viral el Grito del edil de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández Rath, quien lanzó vivas a “Josefa Ortiz de Pinedo”, lo que generó una ola de memes en redes sociales.

Pero no fue el único, el mismo error lo cometió el alcalde de Jaral del Progreso, Guanajuato, Daniel Cimental Barrón, según se pudo ver en un video de su Grito.

En Ciudad Madero, Tamaulipas, y Zaragoza, Coahuila, los presidentes municipales Erasmo González y Evelio Vara, respectivamente, lanzaron arengas para “Josefa María Morelos y Pavón”, mezclando los nombres de La Corregidora y de José María Morelos y Pavón.

Los gritos de Tlaxcala

En Tlaxcala la conmemoración del 215 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México se convirtió en un homenaje no sólo a los héroes, sino también al amor y a Cristo Rey.

Uno de los más entusiastas fue el alcalde de Emiliano Zapata, Édgar Macías Moreno, quien comenzó su grito mezclado con la religión: “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Hidalgo!”, exclamó.

Su colega del municipio de Españita, el alcalde Juan Carlos Galindo López, combinó el patriotismo del Grito de Dolores con el día de San Valentín: “¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva el amor!”, gritó con toda solemnidad.

En Amaxac, municipio que se hizo famoso en los últimos días por sus murales hechos con inteligencia artificial que resultaron en personajes con seis dedos, el presidente municipal, Mauricio Pozos Castañón, ondeó la bandera al revés, con el escudo de cabeza.

Los nuevos héroes

Al encabezar su primera ceremonia del Grito de Independencia como presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, el edil Oswaldo Chiñas Cruz se equivocó y lanzó vítores a “Miguel Allende”, como nuevo héroe de la patria.

Después de la ceremonia, inició el baile entre gritos de: ¡Viva Miguel Allende! por parte de la población.

En Puebla, el alcalde de Ajalpan, Faustino Soriano, en su primer Grito de Independencia lanzó vivas a “los niños héroes que nos dieron patria y libertad”.

El Grito “exótico”

En el municipio de Reforma, en Chiapas, la celebración de la independencia, tradicionalmente un evento familiar, fue amenizado por una bailarina exótica que realizó su número ondeando una bandera.

El video de su participación generó polémica en redes sociales sobre lo apropiado de un espectáculo de este tipo en la fiesta patria.

Además, se señaló a los alcaldes de Zinacatepec, Atoyatempan y San Matías Cocoyotla, en Puebla, por portar una banda presidencial cuyo uso es exclusivo de la Presidenta de la República.