Ciudad de México.- Con el programa de Capital Startup Capital se crean espacios de vinculación entre los Venture Capital, fondos, inversionistas y emprendedores, además es una estrategia que ha permitido que inversionistas internacionales vuelvan la mirada al mercado latino, dijo Juan Antonio Reus Montaño, Director General de IDEA GTO.

Además, Capital Startup Capital es una muestra de que en Guanajuato la Mentefactura coloca la innovación y el emprendimiento al centro del impulso para el desarrollo, se aseguró en conferencia de prensa, en la que se anunció que la cuarta edición de este evento se realizará en Silao del 8 al 10 de noviembre.

Esta iniciativa nace desde el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Instituto de Innovación Ciencia y Emprendimiento (IDEA GTO) y conlleva la participación de Startups de todo México y Latinoamérica y más de 30 fondos provenientes de Silicon Valley y los ecosistemas de innovación más importantes del mundo.

Reus Montaño explicó que “el Valle de la Mentefactura en Guanajuato es la identidad de un ecosistema vivo que late de manera fuerte y constante, y un ejemplo de esos latidos es Capital Startup Capital, una estrategia de largo plazo, que ha permitido que inversionistas internacionales vuelvan la mirada al mercado latino".

La mirada a los mercados latinos se realiza con un nuevo enfoque, la pasión, la resiliencia, la adaptabilidad y el orgullo de pertenecer que los emprendedores mexicanos y latinoamericanos brindan al mundo”, agregó.

En su momento, Maricela García, Venture Partner at Draper Cygnus VC, mencionó la importancia de la inversion para las y los emprendedores, así como contar con un ecosistema que asegure que los emprendedores están llegando a donde deben llegar con sus modelos de negocios, no solo a nivel regional si no también a nivel global.

Consideró que “es verdaderamente importante tener líderes que impulsen las conexiones, a través del talento, tenemos mucho talento innovador en México y lo que hace falta es capital, es inversion, yo siempre digo con mucho orgullo que no van a encontrar un emprendedor como el latinoamericano en todo el mundo, solo nos falta capital para escalar y tener el reconocimiento global”.

A su vez, Luis Felipe Bravo Mena, titular de la Representación de Guanajuato en la Ciudad de México, comentó que previo a la pandemia ya se visualizaba para el estado de Guanajuato una nueva estrategia que impulsaría su desarrollo.

“Esta nueva etapa tiene como uno de los puntos clave, la visión de innovación y emprendimiento, por ello es que Capital Startup Capital forma parte de esta estrategia que coloca a la Mentefactura como uno de los motores de desarrollo del Estado”. Indicó.

Y Luis Díaz, CEO de Audítate, platicó su caso de éxito, al formar parte de los emprendedores que conectaron con Manos Acelerator durante el Capital Startup Capital 2023, y cómo esto lo llevo a levantar capital extranjero.

“Este recorrido no es para cualquiera, se necesita tener mucha pasión, mucha resiliencia, para entender que los inversionistas no siempre abren las puertas al proyecto, no porque no crean en él, sino que tienen reglas establecidas para cuidar su inversión, pero esto sólo te prepara más y más para lograr el objetivo que te propusiste.”

