Pachuca.- El auditor del Estado de Hidalgo, Jorge Valverde, informó que el candidato de Morena a la alcaldía de Cuautepec, y expresidente de la Junta de Gobierno Jorge Hernández Araus, enfrenta observaciones por cinco millones de pesos ante esta dependencia.

Precisó que las irregularidades a la cuenta pública del Congreso se derivan de su desempeño como ex presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, donde no logró justificar gastos por cinco millones de pesos reportados para la remodelación de la sede legislativa, pero de los cuales no existe evidencia.

El auditor detalló que Hernández Araus tiene hasta el 31 de diciembre para resarcir el monto observado; de lo contrario, se iniciará un procedimiento ante la Procuraduría de Justicia.

Valverde también expresó su sorpresa por la decisión de Morena de postular a Hernández Araus como candidato, a pesar de las cuentas pendientes. Sin embargo, reconoció que esta situación recae en las autoridades electorales y en los partidos políticos.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez, ha manifestado que Hernández Araus ha mostrado disposición para aclarar y solventar los cinco millones de pesos observados. No obstante, será hasta el cierre de la investigación cuando se determine si efectivamente cumplió con la entrega de documentación o la restitución del dinero.

Hernández Araus mantiene la candidatura de Morena para el proceso electoral extraordinario de Cuautepec, programado para el 1 de diciembre, tras la anulación de la elección ordinaria debido a hechos de violencia que afectaron el resultado electoral.





nro/cr