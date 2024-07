Cancún, Q.Roo.- Autoridades estatales, municipales y empresariado atestiguaron esta mañana el izamiento de banderas Blue Flag para la temporada 2024-2025 y la entrega de distintivos en las playas del hotel Flamingo, en la zona hotelera de Cancún.

Justo Román Miranda Rocha, titular de la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) del municipio de Benito Juárez, indicó que en este año se renuevan 43 certificaciones Blue Flag y se adicionan otras cuatro.

Dentro de las siete playas galardonadas se encuentran Playa del Niño, Las Perlas, Chac Mool, Marlin, Ballenas, Delfines y Coral; además se renuevan 33 para embarcaciones y se otorgan 3 para la firma Cancún Sailing; y cuatro más, para los hoteles Fiesta Americana Condesa, Live Aqua, Iberostar y Flamingos, este último de recién incorporación.

Así, Cancún se posiciona en primer lugar internacional con embarcaciones bajo ese galardón y el primero en playas certificadas en México señaló Miranda Rocha.

Lee también Mara Lezama celebra el regreso de Quintana Roo al básquetbol con el equipo "El Calor de Cancún"

Los 47 galardones cumplen con los 33 criterios en cuatro rubros que establece Blue Flag. Foto: Adriana Varillas/ EL UNIVERSAL

Durante su intervención, la gobernadora, “Mara” Lezama Espinosa, destacó la “inmensa responsabilidad” de cuidar las playas, toda vez que, afirmó, “no tenemos derecho de nadar entre pañales”, “ni tenemos derecho de nadar entre colillas”.

“Quién dijo que las playas son ceniceros?, quién dijo que las dunas son cestos de pañales?”, cuestionó.

Con el mar detrás suyo y a unos metros de la bandera Blue Flag izada hoy, la titular del Ejecutivo estatal celebró el que se refrene el galardón y felicitó a los que se suman.

Durante su intervención la alcaldesa, Ana Patricia Peralta, resaltó la importancia del distintivo recibido y renovado y convocó a más hoteles a trabajar para obtenerlo.

Lee también FOTOS y VIDEO: tras paso de Beryl en Cancún, celebran el 20 aniversario de la primer marcha del orgullo LGBTTTIQ+

Dijo que los 47 galardones cumplen con los 33 criterios en cuatro rubros que establece Blue Flag.

Añadió que Cancún “no puede solo” y necesita la cooperación de la ciudadanía y del turismo, en un momento de visión autocrítica en este destino, en el que se requiere de asumir un compromiso en favor de la sustentabilidad y la sostenibilidad de este centro vacacional.

Blue Flag es un programa internacional de gestión ambiental operado por la Foundation for Enviromental (FEE), una organización sin fines de lucro con sede en Francia, desde 1985.

Certifica la calidad del agua, la gestión ambiental y la seguridad y servicios, con el aval de la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (Unesco) y el Programa de Medio Ambiente para las Naciones Unidas (Unep).

Lee también Avanzan investigaciones sobre ataque contra periodista Federico Hans, asegura Fiscalía de Sonora

La FEE México es la organización responsable de operar la iniciativa, así como el programa Green ley, Eco schools, Learning about forest (Leaf) y Young reportera for the Enviromental (YRE)

Una de las nuevas playas certificadas hoy es la del hotel Flamingo, ubicada en el bulevar Kukulkán a la altura del kilómetro 11.5.

Cuenta con sanitarios, acceso para personas con discapacidad, regaderas, puntos de reciclaje de residuos, salvavidas, corral de nidos de tortuga marina y áreas de primeros auxilios.

Joaquín Diaz Ríos, de la Fundación para la Educación Ambiental México (FEE por sus siglas en inglés) dijo que Blue Flag “no nada más es un sello, sino un sistema” y comentó que en Europa está a discusión la legitimidad de este tipo de distintivos

También resaltó que Cancún es el destino con mayor cantidad de certificaciones Blue Flag, en el país y en América Latina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf